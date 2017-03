Lufthansa und Pilotengewerkschaft erzielen Grundsatzeinigung zu offenen Tarifverträgen

Der jahrelange Tarifstreit zwischen der Lufthansa und der Pilotengewerkschaft Cockpit steht vor einer Lösung. Die Lufthansa und Cockpit hätten eine "Grundsatzeinigung zu allen wesentlichen ausstehenden Tarifverträgen" getroffen, teilte die Fluggesellschaft am Mittwoch in Frankfurt am Main mit. Die Einigung sehe unter anderem Regelungen zu Gehalt, Übergangs- und Altersversorgung der Piloten von Lufthansa, Lufthansa Cargo und Germanwings mit einer Laufzeit bis mindestens Juni 2022 vor. Beide Seiten strebten einen "langfristigen Tariffrieden" an.

Cockpit erklärte, die Einigung auf die "Gesamtlösung" ermögliche der Lufthansa "strukturell nachhaltig verbesserte Cockpitpersonalkosten". Im Gegenzug verpflichte sich das Unternehmen, die Arbeitsplätze der Piloten zu schützen und Karrieremöglichkeiten zu schaffen.

Die Grundsatzeinigung ist nach Angaben der Lufthansa "zunächst noch unverbindlich". Sie müsse noch in rechtsverbindliche Verträge übertragen werden. Dies halte das Unternehmen aber "für überwiegend wahrscheinlich". Den Angaben zufolge müssen auch noch die zuständigen Gremien dem Lösungsvorschlag zustimmen; bei Cockpit steht dazu eine Urabstimmung an.