Lufthansa will neuen Pilotenstreik gerichtlich stoppen

Die Lufthansa will den ab Dienstag geplanten neuen Streik der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit noch gerichtlich stoppen. Das Unternehmen habe eine einstweilige Verfügung vor dem Arbeitsgericht in München beantragt, sagte ein Sprecher am Montag der Nachrichtenagentur AFP. In der vergangenen Woche war das Unternehmen mit einem ähnlichen Versuch in Frankfurt am Main gescheitert.

Cockpit will am Dienstag und am Mittwoch erneut streiken. Am Dienstag sollen Kurzstreckenflüge betroffen sein, am Mittwoch zusätzlich auch Langstreckenverbindungen.

Wegen der Arbeitsniederlegungen hatte die Lufthansa bereits in der vergangenen Woche 2800 Flüge streichen müssen. Hintergrund ist ein Streit um die Vergütung der Piloten.