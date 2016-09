Lula sieht in Korruptionsermittlungen politische Intrige

Der frühere brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva sieht in den gegen ihn erhobenen Korruptionsvorwürfen eine Intrige zur Verhinderung seiner Präsidentschaftskandkidatur 2018. Die Ermittlungen seien eine gezielte Kampagne zur Schädigung seiner Person und der Arbeiterpartei, sagte Lula am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in São Paulo. Seine politischen Gegner gingen vor wie bei einer "Intrige in einer Seifenoper", sagte der 70-Jährige.

Lula, der unter seinem grauen Jackett ein rotes T-Shirt trug, hob seine Verdienste für das Land und seine Partei hervor. Er erinnerte an die Sozialprogramme, die während seiner Präsidentschaft ins Leben gerufen wurden. "Ich bin stolz darauf, die größte linke Partei Lateinamerikans gegründet zu haben", fügte er hinzu.

Die Staatsanwaltschaft wirft Lula vor, maßgeblich in ein Korruptionsnetzwerk um den staatlichen Ölkonzern Petrobas verwickelt gewesen zu sein, und will ihm den Prozess machen. Der Korruptionsskandal um den Ölkonzern erschüttert die brasilianische Politik seit Jahren. In den Skandal sind zahlreiche Geschäftsleute und Politiker verschiedener Parteien verwickelt.

Von 2004 bis 2014 soll Petrobras zu überteuerten Bedingungen Aufträge an Baukonzerne und andere Firmen vergeben haben; diese wiederum zahlten Bestechungsgelder an Politiker und Parteien.

Der frühere Stahlarbeiter Lula hatte Brasilien von 2003 bis 2010 regiert. In seiner Amtszeit erlebte das Land einen beispiellosen Wirtschaftsboom, zudem ermögliche die linke Regierung mit ihren Sozialprogrammen Millionen von Brasilianern, der Armut zu entkommen. Gleichzeitig aber erreichte der Petrobras-Skandal seinen Höhepunkt.

Seit dem Abtritt Lulas ist sein Erbe durch den Skandal und andere Affären stark beschädigt worden, doch ist er in der Bevölkerung weiterhin sehr populär, viele Brasilianer würden sein politisches Comeback begrüßen. Sollte ihm aber tatsächlich der Prozess gemacht werden, wird er bei der Wahl 2018 nicht antreten können.

Lulas Nachfolgerin und Vertraute Dilma Rousseff wurde Ende August vom Senat ihres Amtes enthoben. Ihr war vorgeworfen worden, Haushaltszahlen geschönt und damit ihre Amtspflichten verletzt zu haben. Interimsspräsident wurde ihr ehemaliger Verbündeter und jetziger Erzfeind, der konservative Vizepräsident Michel Temer. Auch gegen ihn und andere maßgebliche Betreiber des Amtsenthebungsverfahrens wird im Petrobras-Skandal ermittelt.