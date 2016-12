Maas: Bundesanwaltschaft übernimmt Ermittlungen zu tödlichem Vorfall in Berlin

Nach dem möglichen Anschlag mit neun Toten auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Kurfürstendamm ht die Bundesanwaltschaft nach Angaben von Justizminister Heiko Maas (SPD) Ermittlungen aufgenommen. "Der Generalbundesanwalt übernimmt den Fall", schrieb Maas am Montagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er sprach von "schockierenden Nachrichten vom Breitscheidplatz". "Wir trauern mit den Angehörigen", schrieb Maas.

Auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, direkt an der Gedächtniskirche, wurden mindestens neun Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt, als ein Lkw in eine Menschenmenge fuhr. Ein Mann wurde nach Polizeiangaben festgenommen, bei dem es sich um den Fahrer des Todes-Lkw handeln könnte. Sein Beifahrer ist demnach tot. Zur Identität der Männer machte die Polizei keine Angaben.