Macho-Kultur in Hollywood macht Filmstar Salma Hayek wütend

Filmstar Salma Hayek regt sich über die Macho-Kultur in Hollywood auf. Schauspielerinnen würden in der von Männern dominierten Filmstadt "wie Affen" behandelt, sagte die mexikanische Darstellerin am Dienstagabend auf dem Filmfest in Cannes. Frauen mit eigenem Kopf seien dort verpönt. "Erst suchen sie sich ein Äffchen, mit dem sie vielleicht Geld machen können, und wenn sie merken, dass das Äffchen auch denken kann, sagen sie: 'Tötet es!'"

Frauen als Produzentinnen und Regisseurinnen hätten immer noch einen besonders schweren Stand, beklagte Hayek. " Hollywood ist ganz besonders machohaft: Wenn sie merken, dass Du schlau bist, dann vervielfacht sich ihr Ärger."

Hayek warf Hollywood vor, das wirtschaftliche Potenzial von Frauen für das Kinogeschäft zu verkennen. "Sie haben noch nicht erkannt, dass Frauen eine große wirtschaftliche Macht haben", sagte sie. "Sie haben uns dermaßen lange ignoriert, dass sie nicht mehr wissen, was wir eigentlich anschauen wollen."