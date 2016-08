Machtwechsel in Brasilien

Der seit Monaten andauernde Machtkampf in Brasilien ist entschieden: Der Senat votierte am Mittwoch klar für die Amtsenthebung von Präsidentin Dilma Rousseff, die bereits seit Mai suspendiert war. Neuer Staatschef wird ihr früherer Verbündeter und jetziger Erzfeind Michel Temer. Mit der Amtsübernahme durch den 75-jährigen Konservativen enden 13 Jahre linker Regierung im größten Land Lateinamerikas.

Die Senatoren mussten bei der Abstimmung in Brasília auf eine konkrete Frage antworten: "Hat Dilma Rousseff das Verbrechen der Amtspflichtverletzung begangen?" Darauf antworteten 61 von 81 Senatoren mit Ja, 20 sagten per elektronischer Stimmabgabe Nein. Damit wurde die notwendige Zweidrittelmehrheit klar erreicht, die erste Frau an der Spitze des südamerikanischen Riesenlands war mit sofortiger Wirkung ihres Amtes enthoben.

Ihr Nachfolger Temer sollte noch am Mittwoch (21.00 Uhr MESZ) vereidigt werden. Er war ursprünglich Vizepräsident, seit der Suspendierung von Rousseff bekleidete er übergangsweise aber schon das höchste Amt im Staat. Der 75-Jährige ist in der Bevölkerung ähnlich unbeliebt wie seine Vorgängerin, deren Entmachtung er aktiv betrieb: Temers Mitte-Rechts-Partei PMDB hatte im März das Koalitionsbündnis mit Rousseffs linksgerichteter Arbeiterpartei (PT) aufgekündigt und damit der bereits wegen Korruptionsaffären in Bedrängnis geratenen Staatschefin den entscheidenden Schlag versetzt.

Der Präsidentin wurde vorgeworfen, Haushaltszahlen geschönt und Geld ohne Zustimmung des Kongresses ausgegeben zu haben - eine Praxis, die auch unter ihren Amtsvorgängern weit verbreitet war. Die 68-Jährige und auch viele Experten sehen die Begründung für das Amtsenthebungsverfahren deshalb als vorgeschoben an - und zwar von den Konservativen, um die Macht im Land auch ohne Wahlen zu übernehmen.

Rousseff hatte das Amtsenthebungsverfahren am Montag in einer kämpferischen Rede vor dem Senat erneut als "Staatsstreich" gebrandmarkt. In ihrem letzten Versuch, ihr Amt zu retten, warnte sie vor dem "Tod der Demokratie". Ihre nun erfolgte Absetzung bedeutet das Ende der 13-jährigen Herrschaft der Arbeiterpartei, die unter ihrem Amtsvorgänger und Parteifreund Luis Inácio Lula da Silva jahrelang äußerst populär war. Dieser war während der entscheidenden Senatsabstimmung nach Angaben von Vertrauten an der Seite von Rousseff, die das Geschehen von ihrer Residenz aus verfolgte.

Brasilien hatte unter Lula einen kometenhaften Aufstieg erlebt, rund 29 Millionen Brasilianer entkamen der Armut - Lula galt lange als unangefochtener Held. 2010 wurde dann Rousseff mit tatkräftiger Unterstützung ihres Ziehvaters an die Spitze des Staates gewählt, trotz landesweit grassierender Korruption gelang ihr Ende 2014 die Wiederwahl. Seitdem aber stürzte das Land in seine tiefste politische und wirtschaftliche Krise seit Jahrzehnten, die Präsidentin fand sich im Umfragetief wieder.

Trotzdem hoffte Rousseff offenbar bis zuletzt auf einen Verbleib im Amt: Hätte es im Senat keine Zweidrittelmehrheit für ihre Absetzung gegeben, wäre der Fall zu den Akten gelegt worden. Die 68-Jährige hätte bis 2018 im Amt bleiben können - erst dann stehen in Brasilien wieder Parlaments- und Präsidentschaftswahlen an.

Nun aber übernimmt Temer die Macht im Land. Er hatte bereits vor der Abstimmung angekündigt, als erste Amtshandlung noch in der Nacht zum G20-Gipfel nach China aufzubrechen: "Brasilien darf beim G20-Treffen nicht fehlen."