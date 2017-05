Macron und Le Pen treten vor Stichwahl in TV-Duell gegeneinander an

Die französischen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron und Marine Le Pen treten am Mittwochabend (21.00 Uhr) in einem TV-Duell gegeneinander an. Wenige Tage vor der entscheidenden Stichwahl am kommenden Sonntag dürften der parteilose Pro-Europäer und die rechtspopulistische EU-Gegnerin über Themen wie Europa und Euro, Sicherheit, Einwanderung sowie die Wirtschafts- und Sozialpolitik streiten. Bei der auf zweieinhalb Stunden angelegten Debatte wollen beide möglichst viele noch unentschlossene Wähler für sich gewinnen.

Umfragen zufolge geht der sozialliberale Ex-Wirtschaftsminister Macron als Favorit in die Stichwahl: Er liegt derzeit bei rund 60 Prozent, auch wenn seine Umfragewerte zuletzt gesunken sind. Experten halten einen Sieg der Front-National-Kandidatin Le Pen für unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.