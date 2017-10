Macron will Weinstein Orden der französischen Ehrenlegion abnehmen lassen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will dem US-Filmproduzenten Harvey Weinstein wegen der Vergewaltigungsvorwürfe den Verdienstorden der Ehrenlegion abnehmen. Er habe entsprechende Schritte eingeleitet, damit die Auszeichnung zurückgenommen werde, sagte Macron am Sonntagabend im Interview mit dem Fernsehsender TF1. Er habe sich gegenüber den Entscheidungsträgern der Ehrenlegion für ein Disziplinarverfahren ausgesprochen.

Angesichts des in keiner Weise ehrwürdigen Verhaltens von Weinstein wünsche er sich, dass daraus die Konsequenzen gezogen werden, sagte der Staatschef in seinem ersten großen Fernsehinterview seit seinem Amtsantritt im Mai. Die Ehrenlegion ist die wichtigste Auszeichnung für besondere Verdienste in Frankreich und kann auch an Ausländer vergeben werden.

Ins Rollen gekommen war der Sexskandal um Weinstein durch einen Bericht der "New York Times", in dem mehrere Frauen dem Produzenten sexuelle Belästigung vorwarfen. Wenige Tage später berichtete das Magazin "New Yorker" dann von weiteren Opfern und förderte auch Vergewaltigungsvorwürfe dreier Frauen zutage.

Insgesamt haben sich mehr als zwei Dutzend Frauen mit Vorwürfen gegen Weinstein zu Wort gemeldet, unter ihnen Stars wie Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow und Rosanna Arquette. Fünf Frauen haben Weinstein bislang vorgeworfen, sie vergewaltigt zu haben.

Am Samstag schloss die Oscar-Akademie den 65-Jährigen aus ihren Reihen aus und erklärte, "sexuell aggressives Verhalten" werde in der Filmbranche nicht mehr geduldet.