Madonna und Guy Ritchie erzielen Einigung im Sorgerechtsstreit

US-Popstar Madonna und der britische Regisseur Guy Ritchie haben ihren Sorgerechtsstreit um Sohn Rocco beendet. Das bestätigte ein Sprecher des New Yorker Gerichts, an dem die Einigung erzielt wurde, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Einzelheiten nannte er nicht.

US-Medien hatten zuvor unter Berufung auf Ritchies Anwalt Peter Bronstein berichtet, das frühere Paar habe sich am Mittwoch darauf geeinigt, dass der 16-jährige Rocco bei seinem Vater in London bleiben dürfe.

Madonna und Ritchie hatten mit dem Tauziehen um Rocco monatelang Gerichte in den USA und Großbritannien beschäftigt. Um eine gütliche Einigung zu erleichtern, wurde das Verfahren in Großbritannien auf Wunsch von Madonna gestoppt und der Fall vollständig dem New Yorker Gericht übertragen.

Die Sängerin und der Filmemacher hatten sich 2008 nach acht Jahren Ehe getrennt. Ursprünglich war ausgemacht, dass Rocco bei seiner Mutter in New York lebt, aber seinen Vater regelmäßig sieht.

Madonna hatte ihre Tochter Lourdes mit in die Ehe gebracht. Gemeinsam mit Ritchie hat sie neben Rocco den zehnjährigen Adoptivsohn David aus Malawi. In dem afrikanischen Land adoptierte sie nach der Trennung von Ritchie noch ein Mädchen, Mercy.