Madrid verlangt von Katalanen "klare" Aussage zur Unabhängigkeit bis Donnerstag

Im Ringen um die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien hat die Zentralregierung in Madrid von den Katalanen eine "klare" Festlegung bis Donnerstagmorgen verlangt. Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy schrieb Regionalpräsident Carles Puigdemont am Montag, die Festlegung sei "absolut notwendig", die Katalanen müssten "zur Gesetzmäßigkeit zurückkehren". Puigdemont versuchte die schwerste politische Krise Spaniens seit Jahrzehnten zu entschärfen, indem er für die kommenden zwei Monate den "Dialog" mit Madrid zum wichtigsten politischen Ziel erklärte.

Puigdemont müsse vor dem Verstreichen der "zweiten Frist" am Donnerstag um 10.00 Uhr "mit aller Klarheit, die die Bürger und das Gesetz verlangen", seine Position zur Unabhängigkeit Kataloniens kundtun, schrieb Rajoy. Puigdemont betreibe eine Politik der "Verwirrung", indem er sich nicht klar zur Unabhängigkeit der Region äußere, erklärte Rajoys Stellvertreterin Soraya Sáenz de Santamaría. "Zu einem derart wichtigen Thema haben wir Klarheit verlangt und verlangen Klarheit", fügte die Vize-Regierungschefin hinzu. Puigdemonts "Beharren auf der Verwirrung" sei "unverständlich".

Ursprünglich hatte Madrid die Festlegung aus Barcelona schon für diesen Montag gefordert. Der katalanische Regionalpräsident soll sich laut der jüngsten Aufforderung aus Madrid nun bis Donnerstag 10.00 Uhr "klar" festlegen, ob er die Unabhängigkeit der Region im Nordosten Spaniens erklärt hat oder nicht.

Puigdemont schlug in einem Schreiben an Rajoy vor, alle Schritte hin zu einer Unabhängigkeit Kataloniens für zwei Monate auszusetzen. Dabei erklärte er, die Zwei-Monats-Frist solle dazu dienen, einen "Dialog" mit Madrid zu führen. Die Katalanen müssen damit rechnen, dass die Zentralregierung im Konfliktfall den Artikel 155 der spanischen Verfassung nutzt, um die bestehende Autonomie Kataloniens ganz oder teilweise auszusetzen.

Die Mehrheit der Katalanen wolle "ihren Weg als unabhängiges Land im europäischen Rahmen beschreiten", heißt es im Schreiben Puigdemonts an Rajoy. Mit seinen 7,5 Millionen Einwohnern erbringt Katalonien rund ein Fünftel der spanischen Wirtschaftsleistung. Viele Katalanen hegen historisch bedingte Vorbehalte gegen die Zentralverwaltung in Madrid. Hunderte von Unternehmen verlegten aus Sorge um die mittelfristigen Auswirkungen des Konflikts ihren Hauptsitz von Katalonien in andere Regionen Spaniens, darunter auch die beiden größten katalanischen Banken.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) äußerte am Rande eines EU-Außenministertreffens in Luxemburg die Hoffnung, dass die "Spannungen" um die Unabhängigkeit Kataloniens entschärft werden könnten. "Wir unterstützen jeden, der sich an den Verhandlungstisch setzen will", sagte Gabriel. Für Katalonien und für Spanien müsse eine "stabile Lage" gefunden werden.

Am 10. Oktober hatte Puigdemont eine Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet, diese aber umgehend wieder ausgesetzt. Bei einem von der spanischen Justiz als rechtswidrig eingestuften Referendum in Katalonien hatten sich am 1. Oktober 90 Prozent der Abstimmungsteilnehmer für eine Abspaltung der Region ausgesprochen; die Wahlbeteiligung lag bei 43 Prozent.

Die Unabhängigkeitsbefürworter in Katalonien setzen auf die Entstehung einer "Katalanischen Republik". Sie sind bereit, sich dafür mit Streiks und Massenkundgebungen einzusetzen.