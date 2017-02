Malaysia nimmt zweite Verdächtige nach Mord an Halbbruder Kims fest

Nach dem Mord am Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un in Malaysia hat die Polizei eine zweite Verdächtige festgenommen. Die 25-jährige Frau im Besitz eines indonesischen Passes wurde in der Nacht zum Donnerstag gefasst, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler verhörten sie zusammen mit einer bereits am Mittwoch festgenommenen ersten Verdächtigen.

Die 28-jährige Frau im Besitz eines vietnamesischen Passes war am Mittwoch am Flughafen von Kuala Lumpur gefasst worden, wo Kim Jong Nam am Montag getötet wurde. Diese erste Verdächtige sollte am Donnerstag einem Richter vorgeführt werden. Wie der Polizeichef des Bundesstaats Selangor, Abdul Samah Mat, der Nachrichtenagentur AFP sagte, ordnete das Gericht für beide Frauen zunächst sieben Tage Untersuchungshaft an. Wie ein hochrangiger Polizeivertreter der Nachrichtenagentur Bernama sagte, rechnet die Polizei im Laufe des Tages zudem mit weiteren Festnahmen.

Der 45-jährige Kim war der ältere Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Beide haben denselben Vater, den früheren Machthaber Kim Jong Il, aber unterschiedliche Mütter. Südkoreanische Medien hatten am Dienstag zuerst berichtet, dass der 45-Jährige in Malaysia getötet worden sei. Er wurde demnach von zwei nordkoreanischen Agentinnen vergiftet, die nach dem Attentat entkamen.

Am Mittwoch bestätigten die südkoreanischen Behörden die Berichte über Kim Jong Nams Tod. Berichten zufolge hatten die Angreiferinnen möglicherweise mit Gift präparierte Nadeln für das Attentat in der Abflughalle benutzt. Kim war anschließend auf dem Weg in eine Klinik gestorben.

Kims Leiche wurde am Mittwoch in einem Krankenhaus in Kuala Lumpur obduziert. Am Donnerstag kündigte Malaysias Vize-Regierungschef Ahmad Zahid Hamidi an, die Leiche an Nordkorea zu übergeben. Malaysia komme damit einem Wunsch der Regierung in Pjöngjang nach, die Ermittlungen würden aber fortgesetzt. Nach Angaben aus Ermittlerkreisen hatte Nordkorea der Obduktion widersprochen. Am Mittwoch und in der Nacht waren nordkoreanische Botschaftsmitarbeiter in der Gerichtsmedizin.