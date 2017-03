Mann auf Pariser Flughafen nach Angriff auf Soldaten erschossen

Am Pariser Flughafen Orly ist am Samstagmorgen ein Mann erschossen worden, nachdem er einem Soldaten die Waffe weggenommen hatte. Der Mann habe dem Soldaten die Waffe gegen 8.30 Uhr entrissen und sei damit in ein Geschäft im Flughafengebäude gelaufen, sagte der Sprecher des französischen Innenministeriums, Pierre-Henry Brandet, der Nachrichtenagentur AFP. Schließlich sei der Mann von Sicherheitskräften getötet worden.

Der Sprecher führte aus, dass sonst niemand zu Schaden gekommen sei. Innenminister Bruno Le Roux werde sich vor Ort ein Bild von der Lage machen. Augenzeugen berichteten, der Flughafen sei wegen der Schüsse evakuiert worden.

Der Soldat, dessen Waffe der Mann genommen hatte, gehörte den Angaben zufolge zu der Anti-Terror-Mission "Sentinelle". Frankreich wurde seit Anfang 2015 von einer Reihe islamistischer Anschläge getroffen. Bei einer Anschlagsserie in Paris wurden am 13. November 2015 130 Menschen getötet.