Mann greift in München mehrere Menschen mit Messer an - Fünf leicht Verletzte

In München hat am Samstagmorgen ein Mann mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen. Fünf Menschen wurden leicht verletzt, wie ein Sprecher der Münchner Feuerwehr sagte. Der Mann stach nach Angaben der Polizei an fünf Stellen im östlichen Stadtteil Haidhausen zu, erstmals wurde die Polizei um 8.30 Uhr alarmiert. Der Angreifer war zunächst weiter flüchtig. Es werde "mit allen verfügbaren Polizeikräften" nach ihm gefahndet.

Die Polizei rief dazu auf, das Gebiet um den Rosenheimer Platz, den Ostbahnhof und den Ostpark zu meiden. Anwohner wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Die Hintergründe der Tat waren demnach zunächst unklar. Der Angreifer wurde von Zeugen als etwa 40-jähriger Mann beschrieben, der mit einem schwarzen älteren Fahrrad unterwegs war. Er habe einen Rucksack und eine Isomatte bei sich.