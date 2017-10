Mann tötet zwei Frauen bei Messerattacke in Marseille

Bei einer womöglich islamistisch motivierten Messerattacke im südfranzösischen Marseille sind am Sonntag zwei Frauen getötet worden. Der Angriff habe sich am Hauptbahnhof ereignet, wo ein Mann auf Passanten eingestochen habe, teilten die Behörden mit. Der Angreifer habe "Allahu Akbar" (Gott ist groß) gerufen, hieß es aus Ermittlerkreisen. Er wurde von Soldaten erschossen. Die Anti-Terrorstaatsanwaltschaft in Paris übernahm die Ermittlungen.

Es werde wegen "Tötungen im Zusammenhang mit einer terroristischen Organisation" ermittelt, teilte die Pariser Anti-Terrorstaatsanwaltschaft mit. Außerdem gehe es um den Tatbestand der versuchten Tötung eines öffentlichen Amtsträgers. Nach Polizeiangaben hatte der Angreifer gegen 13.45 Uhr zwei Frauen mit Messerstichen am Bahnhof Saint-Charles. Marseilles Staatsanwalt Xavier Tarabeux sagte, Soldaten des Anti-Terror-Einsatzes "Sentinelle" hätten den Täter erschossen.

Der Inlandseinsatz "Sentinelle" war nach den islamistischen Anschlägen auf die Satirezeitung "Charlie Hebdo" und einen jüdischen Supermarkt im Januar 2015 in Paris gestartet worden. Etwa 7000 Soldaten patrouillieren seitdem vor Synagogen, Flughäfen, Bahnhöfen oder Touristenattraktionen wie dem Pariser Eiffelturm, um Anschläge zu verhindern.

Die Polizei in Marseille forderte die Menschen auf, das Gebiet um den Bahnhof wegen eines laufenden Einsatzes zu meiden. Sicherheitskräfte riegelten das Gebiet um den Bahnhof hermetisch ab. Der Verkehr wurde umgeleitet. Schwerbewaffnete Soldaten und Polizisten bezogen auf der großen Bahnhofstreppe Stellung.

Der Bahnhof befindet sich in unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums nicht weit entfernt von der berühmten Hauptader Canebière, die bis zum Alten Hafen von Marseille führt.

Innenminister Gérard Collomb kündigte über den Kurzbotschaftendienst Twitter an, dass er "sofort" nach Marseille reisen werde. Der französische Premierminister Edouard Philippe erklärte auf Twitter: "Wut und Trauer für die Opfer. Unterstützung für die Soldaten und Polizisten von 'Sentinelle', die uns schützen." Zugleich versicherte der Regierungschef: "Wir werden nicht in unserer Wachsamkeit nachlassen."

Im Bahnhof schilderte die 33-jährige Jeanne der Nachrichtenagentur AFP, wie sie nach dem Angriff, den sie nicht direkt miterlebte, "aus Angst weggerannt" sei. Es habe Rufe - möglicherweise von Polizisten in Zivil - gegeben wegzulaufen. Viele in der Menge seien aber geblieben.

Der neuerliche Angriff ereignete sich zwei Tage vor der Parlamentsabstimmung über einen umstrittenen Entwurf für ein Anti-Terrorgesetz. Demnach sollen bestimmte Maßnahmen des geltenden Ausnahmezustands in normales Recht überführt werden. Den Ausnahmezustand hatte die Regierung des ehemaligen Präsidenten François Hollande nach den Pariser Anschlägen vom 13. November 2015 mit 130 Toten verhängt.

Am Montag beginnt in Paris der Prozess gegen Abdelkader Merah, dessen Bruder eine jüdische Schule in Toulouse angegriffen hatte. Abdelkader Merah wird Beihilfe zur Last gelegt. Der Dchihadist Mohammed Merah hatte im März 2012 vor einer jüdischen Schule in Toulouse drei Kinder und einen Lehrer erschossen. Er tötete zudem drei Soldaten. In Frankreich sind seit Anfang 2015 bei islamistischen Anschlägen insgesamt 239 Menschen getötet worden.