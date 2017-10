Massiver Polizeieinsatz gegen Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien

Das Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien hat den Konflikt mit der spanischen Zentralregierung massiv verschärft. Die spanische Polizei versuchte am Sonntag mit einem Großaufgebot und unter Gewaltanwendung, die Katalanen von der Stimmabgabe abzuhalten. Dennoch beteiligten sich tausende Menschen an der von Madrid verbotenen Volksabstimmung. Als Folge der Auseinandersetzungen mit der Polizei ließen sich nach Angaben der Regionalregierung hunderte Menschen medizinisch betreuen.

Die Menschen wurden mitunter mit Schlagstöcken und Gummigeschossen der Polizei an der Stimmabgabe gehindert. Bereits am Samstag hatten Polizisten etwa die Hälfte von gut 2300 Wahllokalen geschlossen und abgeriegelt. Am Abend erklärte die Regionalregierung, 319 Wahllokale seien dicht gemacht worden.

In ganz Katalonien hatten sich ungeachtet des massiven Polizeiaufgebots schon in der Nacht zum Sonntag tausende Menschen vor Wahllokalen versammelt, um der Polizei den Zutritt zu versperren. Lehrer, Eltern und Schulkinder übernachteten in Schulen, um diese als Abstimmungslokale nutzen zu können.

In der Regionalhauptstadt Barcelona feuerten spanische Polizisten am Sonntag laut Berichten zahlreicher Augenzeugen mit Gummigeschossen auf Demonstranten vor einem Wahllokal. Die Polizei hatte sich zuvor gewaltsam Zugang zu einer Schule verschafft, um Wahlurnen und Stimmzettel zu beschlagnahmen. Als die Beamten das Gebäude wieder verlassen wollten, stellten sich ihnen hunderte Demonstranten in den Weg.

In Girona drangen Polizisten gewaltsam in eine als Wahllokal genutzte Sporthalle ein, in der auch der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont seine Stimme abgeben wollte. Polizisten mit Schutzausrüstung schlugen die gläserne Eingangstür ein. Puigdemont wich daraufhin auf ein Wahllokal im Dorf Cornella del Terri aus und gab dort seine Stimme ab. Er verurteilte die "ungerechtfertigte" und "unverantwortliche" Gewalt, mit der der spanische Staat gegen friedliche Demonstranten vorgehe.

Die Gesundheitsbehörden der katalanischen Regionalregierung teilten am Abend mit, insgesamt 465 Menschen hätten sich in Krankenhäusern und Gesundheitszentren medizinisch betreuen lassen. Bislang seien 92 von ihnen als Verletzte bestätigt worden. Ein Mensch erlitt den Angaben zufolge eine schwere Augenverletzung. In Lleida habe zudem ein Mann während eines Polizeieinsatzes einen Herzinfarkt bekommen.

Das Innenministeriums in Madrid teilte mit, Demonstranten hätten Polizisten mit Steinen beworfen. Neun Polizisten und drei Gendarme der Guardia Civil seien verletzt worden. Der spanische Innenminister Juan Ignacio Zoido nannte den Polizeieinsatz "verhältnismäßig" und forderte die katalanischen Behörden auf, dem "echten Irrsinn" ein Ende zu setzen.

In Barcelona demonstrierten unterdessen hunderte Rechtsextremisten gegen die Abspaltung Kataloniens. In Madrid gingen etwa tausend Menschen für Spaniens Einheit au die Straße.

Die Zentralregierung in Madrid sieht die Volksabstimmung in der nach Unabhängigkeit strebenden Region im Nordosten Spaniens als illegal an und ließ schon seit Mitte September Millionen Stimmzettel und Abstimmungsunterlagen beschlagnahmen. Spanische Einsatzkräfte nahmen ranghohe Mitarbeiter der Generalitat fest. Die Justiz leitete überdies Ermittlungen gegen mehr als 700 Bürgermeister wegen Eintretens für das Unabhängigkeitsreferendum ein. Im Zusammenhang mit dem Volksentscheid stehende Internetseiten wurden geschlossen.

Trotz der Polizeisperren gelang es vielen Wählern, ihre Stimme abzugeben. Die katalanische Regionalregierung richtete kurzfristig neue Wahllokale ein. Die 5,3 Millionen Wahlberechtigten durften zudem in jedem beliebigen Wahllokal abstimmen. Die Stimmzettel konnten sie vorab zu Hause ausdrucken.

Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau, warf der "feigen" Regierung in Madrid im Kurzbotschaftendienst Twitter vor, die Stadt mit Polizisten zu "fluten". Journalisten sagte sie später, Spaniens rechtskonservativer Ministerpräsident Mariano Rajoy sei "feige" und müsse zurücktreten.

Katalonien mit seinen etwa 7,5 Millionen Einwohnern kommt für knapp ein Fünftel des spanischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf. In der wohlhabenden Region im Nordosten Spaniens, in der eine eigene Sprache gesprochen wird, gibt es seit Jahrzehnten Bestrebungen, sich vom Königreich Spanien loszulösen. Madrids verschärfte Gangart brachte in den vergangenen Tagen in Barcelona und anderen Städten hunderttausende empörte Katalanen auf die Straße.