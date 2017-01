May präsentiert Vorstellungen der Beziehungen zur EU nach Brexit

Die britische Premierministerin Theresa May stellt am Dienstag in einer Rede ihre Vorstellungen über die Beziehungen zur EU nach dem Ausstieg Großbritanniens vor. Medienberichten zufolge sehen die Pläne einen harten Schnitt mit der EU vor. Vorgesehen ist demnach ein Ausscheiden des Landes aus dem EU-Binnenmarkt und aus der Zollunion. Außerdem sei eine Abkehr vom Europäischen Gerichtshof geplant, um die Kontrolle über die Einwanderung aus der EU zurückzuerlangen und die EU-Personenfreizügigkeit zu beenden.

May will Ende März in Brüssel offiziell das Austrittsgesuch Großbritanniens einreichen, es bleiben dann zwei Jahre für die Austrittsverhandlungen. Bislang hatte May offengelassen, welche genauen Ziele sie in den Verhandlungen anstrebt.