Medien: Autobombe explodiert nahe Gerichtsgebäude im türkischen Izmir

In der Nähe eines Gerichtsgebäudes in der westtürkischen Stadt Izmir ist Medienberichten zufolge am Donnerstag eine Autobombe explodiert. Die Polizei habe nach der Explosion zwei mutmaßliche Attentäter erschossen, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu. Ein weiterer Verdächtiger werde noch gesucht.

Durch die Autobombe seien mindestens zehn Menschen verletzt worden, meldete der Nachrichtensender NTV. Mehrere Krankenwagen rasten zum Ort des Anschlags in der normalerweise ruhigen Stadt an der Ägäis.

Auf Fernsehbildern war eine Rauchwolke zu sehen. Die Explosion ereignete sich den Angaben zufolge nahe des Eingangs für Richter und Staatsanwälte.

Erst an Silvester hatte ein islamistischer Attentäter eine Disko in Istanbul gestürmt und 39 Menschen erschossen. Zu dem Anschlag auf den landesweit bekannten Nachtclub "Reina" hatte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannt.