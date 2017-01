Medien: Früherer Botschafter Coats soll neuer US-Geheimdienstkoordinator werden

Der frühere US-Botschafter in Deutschland, Dan Coats, soll offenbar neuer US-Geheimdienstkoordinator werden. Wie mehrere Medien am Donnerstag berichteten, fiel die Wahl für den einflussreichen Posten auf den 73-jährigen früheren Senator. Am Freitag stand in den USA eine Unterrichtung des gewählten US-Präsidenten Donald Trump durch die Geheimdienste an. Wichtigstes Thema sind die Hackerangriffe im Wahlkampf, die vielfach Russland angelastet werden.

Coats, der von 2001 bis 2005 Botschafter in Deutschland war, könnte nun Geheimdienstdirektor James Clapper ablösen, der in den Ruhestand geht. Auf dem mächtigen Posten wird die Arbeit von 16 Diensten in den USA koordiniert, darunter sind die Geheimdienste CIA und NSA, die Bundespolizei FBI und das Heimatschutzministerium. In dieser Funktion wäre Coats der wichtigste Berater des US-Präsidenten bei der Geheimdienstarbeit.

Sollte er nominiert werden, muss dies vom US-Senat bestätigt werden. Medienberichten zufolge will Trump, der am 20. Januar die Nachfolge von US-Präsident Barack Obama im Weißen Haus antritt, die Geheimdienste des Landes umbauen und möglicherweise straffen. Diese Arbeit würde dann Coats zufallen.

Der Republikaner Coats, der bis vor kurzem für Indiana im Senat saß, könnte ein Gegengewicht zu Trumps Charmeoffensive in Richtung Moskau bilden. Er war einer von sechs Politikern und drei Mitarbeitern des Weißen Hauses, die 2014 als Reaktion auf US-Sanktionen gegen Russland von Moskau mit einem Einreiseverbot belegt wurden. Coats, der harte Strafmaßnahmen gegen Russland wegen der Krim-Krise befürwortete, nannte die Strafe damals eine Ehre.

Coats' Zeit als Botschafter in Deutschland fiel in die Ära von US-Präsident George W. Bush. Der Diplomat trat seinen Posten noch vor den Anschlägen vom 11. September an. Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) versprach der US-Regierung damals "uneingeschränkte Solidarität". Berlin sicherte den USA Unterstützung im Anti-Terror-Kampf zu und beteiligte sich am Afghanistan-Einsatz. Die US-Pläne für einen Einmarsch in den Irak führten 2002 dann aber zu einem schweren Zerwürfnis zwischen den Verbündeten.

Trump sollte am Freitag von Clapper, CIA-Chef John Brennan und FBI-Chef James Comey über die vorliegenden Erkenntnisse zu Hackerangriffen im Wahlkampf unterrichtet werden. Clapper legte bereits am Donnerstag vor einem Ausschuss des US-Senats dar, dass Russland sich direkt in den US-Präsidentschaftswahlkampf eingemischt habe. Nur "Russlands allerhöchste Verantwortungsträger" könnten für den Datendiebstahl und die Veröffentlichungen während des Wahlkampfs verantwortlich sein, erklärte er. Trump hatte die Vorwürfe wiederholt als "lächerlich" bezeichnet.

Vize-Präsident Joe Biden gab Trump unterdessen einen unverblümten Rat mit auf den Weg ins Weiße Haus. Trump möge "erwachsen werden", sagte er dem Sender PBS in einem am Donnerstag ausgestrahlten Interview. "Zeit fürs Erwachsensein, Sie sind jetzt Präsident", fügte der für seine direkten Äußerungen bekannte Biden hinzu. Nun müsse Trump liefern. Obamas Stellvertreter verlässt den Posten gemeinsam mit dem scheidenden US-Präsidenten.