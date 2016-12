Medien: Wahlleutekollegium bestätigt Trump als US-Präsidenten

Sechs Wochen nach der US-Präsidentschaftswahl hat Donald Trump Medienberichten zufolge auch die letzte Hürde vor seinem Einzug ins Weiße Haus genommen: Er wurde am Montag vom Wahlleutekollegium als künftiger Staatschef bestätigt. Trump habe die Hürde von 270 nötigen Stimmen genommen, berichteten übereinstimmend mehrere Medien. Der 70-Jährige versprach in einer ersten Reaktion, "das Land zu einen".

Die Wahlleute hatten am Montagmorgen in ihren jeweiligen Bundesstaaten mit ihrer Stimmabgabe begonnen. Sie waren zwar nicht zwingend an das Wahlergebnis vom 8. November gebunden, es galt aber als sicher, dass das "Electoral College" Trump zum US-Präsidenten wählt. Dafür waren mindestens 270 der 538 Stimmen nötig - diese habe der 70-Jährige erhalten, berichteten übereinstimmend mehrere US-Medien.

Die Medien beriefen sich auf eigene Zählungen. Offiziell ausgezählt werden sollen die Stimmen erst am 6. Januar bei einer gemeinsamen Sitzung von Repräsentantenhaus und Senat in Washington. Dies scheint nun aber nur noch Formsache.

Trump feierte in einer Erklärung einen "historischen Schritt" und er versprach: "Ich werde hart arbeiten, um unser Land zu einen und der Präsident aller Amerikaner zu sein."

Der 70-Jährige soll am 20. Januar Präsident Barack Obama im Amt ablösen. Der Milliardär wird neuer Präsident, obwohl seine demokratische Konkurrentin Hillary Clinton landesweit mindestens 2,8 Millionen mehr Stimmen errang als er. Sie verlor die Wahl, weil laut US-Wahlsystem die Ergebnisse in den einzelnen Bundesstaaten entscheidend sind.

Die Staaten stellen die Mitglieder im sogenannten Electoral College. Und in fast allen Staaten gilt das Alles-oder-nichts-Prinzip: Sämtliche Wahlleute eines Staates gehen an jenen Kandidaten, der dort die Mehrheit errungen hat.