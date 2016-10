Medizinnobelpreis geht an Japaner Ohsumi

Der diesjährige Medizinnobelpreis geht an den Japaner Yoshinori Ohsumi. Der Forscher wurde für seine Verdienste um die Erforschung der sogenannten Autophagie (Selbstverdauung) der Zellen ausgezeichnet, wie das Karolinska Institut am Montag in Stockholm mitteilte. Die genetischen Veränderungen bei der Autophagie könnten Krankheiten verursachen, hieß es. Der Prozess der Autophagie spiele eine Rolle bei Leiden wie Krebs oder neurologischen Krankheiten.

Das Konzept der Autophagie sei erstmals in den 60er Jahren entdeckt worden, als Forscher beobachteten, wie Zellen ihre eigene Substanz zersetzten, indem sie diese in Lysosome genannte Recycling-Abteilungen verschoben, teilte das Institut mit. Die Kenntnis des Phänomens sei jedoch bis zu der Forschungsarbeit Ohsumis Anfang der 90er Jahre begrenzt geblieben. Er habe "brillante Experimente" mit Hefe vorgenommen und es damit geschafft, die Gene der Autophagie zu identifizieren.

Anschließend habe der heute 71-jährige Mediziner die zugrundeliegenden Mechanismen enthüllt und gezeigt, dass die gleichen Mechanismen im menschlichen Körper am Werke seien, hieß es in der Begründung des Karolinska Instituts. Autophagie ist wichtig für die geordnete Verwertung beschädigter Zellteile. Es wird angenommen, dass Probleme bei diesem Prozess zu Alterung und Schäden an Zellen führen.

Ohsumi hatte seine Promotion 1964 an der Universität Tokio erworben und anschließend drei Jahre an der Rockefeller Universität in New York geforscht. Nach seiner Rückkehr gründete er sein eigenes Labor in Tokio, wo er seit 2009 eine Professur am Institut für Technologie hat. Der Sekretär der Nobeljury, Thomas Perlmann, sagte, Ohsumi sei "etwas erstaunt" gewesen, als er ihn am Telefon über die Auszeichnung informiert habe.

Der Medizinnobelpreis ist mit acht Millionen Kronen (834.000 Euro) dotiert. Die Verkündung des Medizinnobelpreises leitete wie jedes Jahr die Nobelsaison ein. Es folgen am Dienstag der Nobelpreis für Physik und am Mittwoch für Chemie, bevor am Freitag der Friedensnobelpreis und am Montag der Wirtschaftsnobelpreis bekannt gegeben werden. Der Literaturnobelpreis wird am 13. Oktober verkündet.