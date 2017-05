Mehr als 20 Arbeiter nach Grubenunglück im Iran bei Rettungsaktion gestorben

Bei dem Unglück in einem Kohlebergwerk im Iran sind mehr als 20 Arbeiter ums Leben gekommen, die ihre verschütteten Kollegen retten wollten. Rettungskräfte bargen 21 Leichen, wie iranische Nachrichtenagenturen am Mittwochabend meldeten. Ein Vertreter der Bergbauindustrie in der Provinz Golestan, Resa Bahrami, sagte, bei den Toten handle es sich nicht um "die 32 verschütteten" Kumpel. Vielmehr seien es andere Arbeiter, die zur Rettung ihrer Kollegen in den Stollen gestiegen waren.

Das Unglück ereignete sich in einem Bergwerk bei Asad Schahr in der Provinz Golestan. Bei einer Gasexplosion stürzte ein Teil eines rund tausend Meter langen Stollens ein.

Provinzgouverneur Hassan Sadeglu sagte laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Irna im Staatsfernsehen, 32 Arbeiter säßen 1300 Meter unter der Erde hinter dem Geröll fest. Dem Gouverneur zufolge pumpten Einsatzkräfte Sauerstoff in den Stollen. Zuvor hatten Behördenvertreter gesagt, der Rettungseinsatz werde durch die hohe Gaskonzentration unter Tage erschwert, selbst die Helfer hätten zu wenig Sauerstoff.