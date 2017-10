Mehr als 20 Tote durch Anschlag in Mogadischu

Bei einem Bombenanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind am Samstag mehr als 20 Menschen getötet worden. Nach Angaben eines Vertreters der Sicherheitsbehörden explodierte ein mit Sprengstoff beladener Lkw an einer belebten Straße vor einem Hotel.

Ein Polizeibeamter sagte, die Rettungskräfte hätten bereits mehr als 20 Todesopfer gezählt. Zahlreiche weitere würden aber noch unter den Trümmern eingestürzter Gebäude vermutet.

Zunächst bekannte sich niemand zu dem Attentat. Für viele Anschläge in Somalia ist die islamistische Shebab-Miliz verantwortlich. Truppen der Afrikanischen Union (AU) hatten die Miliz, die gewaltsam für die Errichtung eines islamischen Gottesstaates kämpft, 2011 aus Mogadischu vertrieben. Die bewaffneten Rebellen sind aber weiterhin in dem Land am Horn von Afrika aktiv.