Mehr als 20 Tote durch Anschlag in Mogadischu

Bei einem heftigen Bombenanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind am Samstag mehr als 20 Menschen getötet worden. Nach Angaben eines Vertreters der Sicherheitsbehörden explodierte ein mit Sprengstoff beladener Lastwagen vor einem Hotel in einem belebten Viertel. Die Detonation richtete schwere Zerstörungen an. Ein Polizeibeamter sagte, die Rettungskräfte hätten bereits mehr als 20 Todesopfer gezählt. Zahlreiche weitere würden aber noch unter den Trümmern eingestürzter Gebäude vermutet.

"Es gab eine heftige Explosion, die durch ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug ausgelöst wurde", sagte der Sicherheitsbeamte Mohamed Adan. Augenzeugen berichteten von einer dichten Rauchwolke, die in weiten Teilen der Stadt zu sehen war. Das Hotel war stark beschädigt.

Die Rettungskräfte zeigten sich schockiert über das Ausmaß der Zerstörung. "Es war schrecklich", sagte der Leiter eines Rettungsdienstes, Abdukadir Hadschi Aden. Die Einsatzkräfte hätten Mühe, die Leichen zu zählen. "Wir haben noch nie so viele Tote und so viel Zerstörung gesehen", sagte Aden. "Sie haben dutzende Tote und Verletzte aufgesammelt."

Der Anschlagsort ist eine stark befahrene Kreuzung mit dem Namen K5. Zahlreiche Geschäfte und Hotels säumen die Straßen des Viertels.

Zunächst bekannte sich niemand zu dem Attentat. Für viele Anschläge in Somalia ist die islamistische Shebab-Miliz verantwortlich. Truppen der Afrikanischen Union (AU) hatten die Miliz, die gewaltsam für die Errichtung eines islamischen Gottesstaates kämpft, 2011 aus Mogadischu vertrieben. Die bewaffneten Rebellen sind aber weiterhin in dem Land am Horn von Afrika aktiv.