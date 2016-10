Mehr als 60 Menschen bei Angriff auf Polizeischule in Pakistan getötet

Schwer bewaffnete Islamisten haben im Südwesten Pakistans eine Polizeischule angegriffen und mehr als 60 Menschen getötet. Mehr als hundert weitere wurden nach Behördenangaben verletzt, als die Angreifer in der Nacht zum Dienstag mit Sprengstoffwesten und Sturmgewehren in die Schlafsäle der Rekruten eindrangen. Die Sicherheitsbehörden machten die pakistanischen Taliban für die Bluttat verantwortlich, zu dem Anschlag bekannte sich aber auch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

Drei Angreifer hätten am späten Montagabend einen Wachmann erschossen und sich so Zugang zu dem Schulgelände am Stadtrand von Quetta verschafft, teilte der Innenminister der Unruheprovinz Baluchistan, Sarfaraz Bugti, mit. Sie drangen in die Schlafsäle ein, wo rund 700 Polizeianwärter untergebracht waren.

"Ich habe drei Männer in Tarnanzügen gesehen, die Kalaschnikows trugen", berichtete einer der Polizeischüler. "Ich bin über eine Mauer geklettert und habe mich in Sicherheit gebracht." Der Polizeischüler Arslan sagte, er sei beim Kartenspielen von den ersten Schüssen überrascht worden und habe sich unter einem Bett versteckt. Andere Rekruten sprangen in Panik aus dem Fenster oder kletterten auf Bäume.

Der 22-jährige Hikmatullah, der von einer Kugel an der Schulter verletzt wurde, berichtete, die Angreifer seien von Raum zu Raum gegangen und hätten dort um sich geschossen. An verschlossene Türen hätten sie geklopft und sich als Soldaten ausgegeben. Als die Polizeischüler öffneten, hätten sie sofort das Feuer eröffnet.

Über Stunden hinweg waren Schusswechsel und Explosionen von dem Schulgelände zu hören. Sicherheitskräfte riegelten das Gelände weiträumig ab. Drei Stunden nach Eintreffen der Armee sei der Angriff beendet worden, sagte der Leiter des Einsatzes, Generalmajor Sher Afgan.

Wie ein Sprecher der Provinzregierung mitteilte, wurden bei dem Angriff mindestens 61 Menschen getötet und 118 weitere verletzt. An einer Trauerfeier für die Opfer nahm auch Armeechef Raheel Sharif teil.

Das Militär machte die radikale Gruppe Lashkar-e-Jhangvi (LeJ) für den Angriff verantwortlich. Dies gehe aus abgehörten Gesprächen hervor, sagte Generalmajor Afgan. Während des Angriffs hätten die Angreifer in Kontakt mit "Aktivisten in Afghanistan" gestanden.

Eine Erklärung der pakistanischen Taliban, die enge Verbindungen zu LeJ unterhalten, untermauerte diese These. Die Attacke sei auf Anweisung des Taliban-Chefs aus Karachi von vier Angreifern ausgeführt worden, teilten die Taliban mit. Die IS-Miliz bekannte sich über ihr Sprachrohr Amaq zu dem Anschlag. Die IS-nahe Agentur veröffentlichte zudem ein Foto, auf dem die drei Angreifer zu sehen sein sollen.

Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte in Washington, die USA stünden an der Seite des pakistanischen Volkes. Zudem bekräftigte er, die Regierung bei ihrem Kampf gegen Extremisten zu unterstützen. Das Auswärtige Amt in Berlin verurteilte den "grausamen" und "hinterhältigen" Anschlag.

Die attackierte Polizeischule liegt etwa 20 Kilometer südlich von Quetta, der Hauptstadt von Baluchistan. In der rohstoffreichen Provinz, die an den Iran und Afghanistan grenzt, sind radikale Islamistengruppen aktiv, die immer wieder blutige Anschläge auf die schiitische Minderheit verüben. Zudem kämpfen bewaffnete Separatisten mit Gewalt gegen die Sicherheitskräfte.

Es war das drittschwerste Attentat in Pakistan in diesem Jahr. Im August waren bei einem Bombenattentat auf ein Krankenhaus in Quetta 73 Menschen getötet worden. Zu der Tat bekannten sich sowohl die Taliban-Gruppe Jamaat-ul-Ahrar als auch der IS.