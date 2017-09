Mehr als 60 Verletzte bei Reizgasattacke in hessischer Schule

Bei einer Reizgasattacke in einer Gesamtschule im hessischen Runkel sind mehr als 60 Schüler und zwei Lehrer verletzt worden. Zwei zwölf- und 13-jährige Schüler werden verdächtigt, am Freitagmorgen Pfefferspray versprüht zu haben, wie die Polizei in Limburg mitteilte. Die betroffenen Kinder und Lehrer wurden zur Untersuchung in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Das Reizgas wurde den Ermittlungen zufolge gegen 09.30 Uhr am Freitagmorgen im Schulgebäude versprüht. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Am Freitag fand in der Schule nach der Reizgasattacke kein Unterricht mehr statt. Am Montag soll aber wieder normal unterrichtet werden.