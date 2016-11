Mehr als 70 Prozent der jungen Menschen ohne Vertrauen in die Politik

Die große Mehrheit der jungen Deutschen hat kein oder nur wenig Vertrauen in Politik, religiöse Institutionen und die Medien. Dies ergab eine am Mittwoch veröffentlichte Zwischenbilanz der Studie "Generation What?" zur Lebenswelt der 18- bis 34-Jährigen, wie der Bayerische Rundfunk, des Südwestrundfunk und das ZDF mitteilten. Demnach gaben 71 Prozent an, sie hätten kein Vertrauen in die Politik.

Eine Mehrheit der jungen Generation könnte sich der Umfrage zufolge aber dennoch ein eigenes politisches Engagement vorstellen. Bei der Frage nach dem Vertrauen in die politischen Institutionen gaben nur rund 27 Prozent an, der Politik "mehr oder weniger" zu vertrauen. Lediglich ein Prozent vertraute der Politik voll und ganz.

Skeptisch äußerten sich die Teilnehmer der Umfrage auch zu religiösen Institutionen: Weitgehend unabhängig von Geschlecht, Alter und Bildung zeigte die Hälfte der 18- bis 34-Jährigen überhaupt kein Vertrauen in religiöse Institutionen, weitere 34 Prozent vertrauen ihnen "eher nicht". Gefragt wurde nicht nach einer bestimmten Institution wie beispielsweise der katholischen oder der evangelischen Kirche, sondern nach dem Vertrauen in religiöse Institutionen allgemein.

Bei der Frage nach dem Vertrauen in Medien gaben 25 Prozent an, sie hätten kein Vertrauen. 40 Prozent stehen demnach den Medien skeptisch gegenüber. Drei Prozent vertrauen den Medien uneingeschränkt, 28 Prozent gaben an, dass sie ihnen "mehr oder weniger" vertrauen. In der Umfrage wird nicht zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen Medien oder zwischen Hörfunk, Print, Online und Fernsehen unterschieden.

Bei der Antworten gab es den Angaben zufolge keine augenfälligen Unterschiede zwischen den Einstellungen junger Menschen in Ost- und Westdeutschland. Die europaweite Jugendstudie "Generation What?", an der sich bisher mehr als 930.000 Menschen aus 35 Ländern beteiligten, läuft noch bis Ende November. Die Ergebnisse für Deutschland zum Komplex des Vertrauens in Institutionen wurden vom Sinus-Institut bereits jetzt analysiert.