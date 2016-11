Mehr als eine Million Südkoreaner fordern Rücktritt von Präsidentin Park

In Seoul haben am Samstag erneut hunderttausende Menschen gegen die umstrittene südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye protestiert. Auf Plakaten und in Sprechchören forderten sie ihren Rücktritt. Den Veranstaltern zufolge trotzten etwa 1,5 Millionen Menschen Schneeregen und Kälte, um zum fünften Mal in Folge an der wöchentlichen Kundgebung teilzunehmen. Die Polizei, die mit zehntausenden Beamten im Einsatz war, sprach von 260.000 Demonstranten.

Die Präsidentin ist in eine massive Korruptionsaffäre verstrickt. Einer aktuellen Umfrage zufolge fordern neun von zehn Südkoreanern ihren Rücktritt.

Um 20.00 Uhr löschten die Demonstranten ihre Kerzen - und zündeten sie eine Minute später wieder an. Damit wollten sie verdeutlichen, dass ihre Proteste erst bei Parks Rücktritt enden würden. "Park, verschwinde jetzt", riefen die Demonstranten, auch aus Lautsprechern an Lastwagen ertönte dieser Ruf. Bekannte Sänger beteiligten sich an dem Protest, der bisweilen an ein großes Rockkonzert in ausgelassener Atmosphäre erinnerte.

Die Kundgebungen gehören zu den größten regierungskritischen Demonstrationen in der südkoreanischen Hauptstadt seit den Demokratieprotesten in Südkorea Ende der 80er Jahre. Unter den Demonstranten sind Studenten, Jugendliche und Kinder ebenso wie Arbeiter, Bauern und Rentner, aber auch buddhistische Mönche, katholische Nonnen und junge Paare mit Babys.

Im Zentrum der Affäre steht die langjährige Präsidentenfreundin Choi Soon Sil, die ihre Beziehungen zu Park genutzt haben soll, um Millionenspenden für Stiftungen einzutreiben und sich dabei persönlich zu bereichern. Die 60-jährige Choi sitzt inzwischen wegen des Verdachts auf Betrug und Machtmissbrauch in Haft. Der Skandal weitete sich am Donnerstag mit der Durchsuchung des Finanzministeriums und zweier Konzernzentralen weiter aus.

Am Sonntag wurde im Zuge der Affäre der Regisseur Cha Eun Taek angeklagt, der unter anderem mit dem südkoreanischen Popstar Psy ("Gangnam Style") zusammenarbeitete. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 46-Jährigen Machtmissbrauch, Nötigung und Unterschlagung vor. Er soll demnach seine Beziehungen zu Choi genutzt haben, um sich lukrative Projekte von staatlichen Behörden und Privatfirmen zu sichern. Park soll dabei behilflich gewesen sein.

Bereits in den kommenden Tagen könnte es in dem von der Opposition kontrollierten Parlament eine Abstimmung über Parks Amtsenthebung geben. Mittlerweile unterstützen auch zahlreiche Abgeordnete der Regierungspartei Parks Absetzung. Sollte es dafür eine Mehrheit geben, würde gemäß der Verfassung der Regierungschef die Amtsgeschäfte der Präsidentin übernehmen. Das Verfassungsgericht müsste Parks Suspendierung zustimmen.