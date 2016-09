Mehrere Tote und Dutzende Verletzte bei Zugunglück im Nordwesten Spaniens

Beim Entgleisen eines Zuges im Nordwesten Spaniens sind am Freitag mehrere Menschen ums Leben gekommen und fast 50 weitere verletzt worden. Ein Stadtrat am Unglücksort sprach von vier Todesopfern, die örtlichen Behörden hatten zuvor von drei Toten gesprochen. Der Zug der portugiesischen Bahngesellschaft Comboios de Portugal verunglückte nur etwa 50 Meter vor dem Bahnhof von O Porriño, wie die spanische Bahngesellschaft Renfe mitteilte.

Es gebe vier Todesopfer, sagte Manuel Carrera, ein Stadtrat von O Porriño, den die Nachrichtenagentur AFP telefonisch am Unglücksort erreichte. Viele Menschen hätten Prellungen und Quetschungen erlitten. In einer nahegelegenen Cafeteria sei eine Rettungsstelle eingerichtet worden.

Zuvor hatten die örtlichen Behörden von drei Toten gesprochen. Demnach wurden 47 Zuginsassen ins Krankenhaus gebracht. Etwa ein Dutzend Krankenwagen sowie zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Auch der Lokführer soll unter den Toten sein. Sowohl er als auch der Zug stammten aus Portugal. In dem Zug auf dem Weg vom spanischen Vigo in die portugiesische Hafenstadt Porto waren laut Renfe 65 Menschen unterwegs gewesen, die portugiesische Bahngesellschaft gab ihre Zahl mit 69 an.

Auf Bildern vom Unglücksort war zu sehen, dass der Vorderteil des Zuges schwer beschädigt und auf die Seite gekippt war. Ein Strommast kippte auf den Zug. Die Unglücksursache sei noch nicht bekannt, sagte Carrera.

Das Unternehmen Adif, das in Spanien für die Gleisstrecken zuständig ist, teilte mit, das Unglück habe sich gegen 09.30 Uhr ereignet, kurz bevor der Zug im Bahnhof von O Porriño einfahren sollte.

Der Augenzeuge Ramón González sagte im spanischen Fernsehen, es habe einen "sehr starken Knall" gegeben. Danach sei alles voller Rauch gewesen. Der Zug sei auf einer geraden Strecke kurz vor dem Bahnhof unterwegs gewesen. Dass er entgleist sei, sei "nicht normal", fügte er hinzu.

Die spanische Bahngesellschaft teilte mit, der Zug und der Zugfahrer stammten aus Portugal. Der Bahnverkehr in der Region sei unterbrochen worden.

Spaniens Regierungschef Mariano Rajoy bekundete über den Kurznachrichtendienst Twitter seine "Trauer" und seinen "Schmerz" über das Unglück. Er stammt selbst aus Galicien.

Im Juli 2013 hatte sich ebenfalls in Galicien in der Nähe des Wallfahrtsortes Santiago de Compostela das schwerste Zugunglück in Spanien seit dem Zweiten Weltkrieg ereignet. Ein Zug aus Madrid war mit einer Geschwindigkeit von 179 Stundenkilometern in eine Kurve gerast, obwohl an der Strecke ein Tempolimit von 80 Stundenkilometern galt. Der Zug entgleiste, 80 Menschen starben.

Zunächst galt allein der Lokführer als Schuldiger, der während des Unglücks telefoniert hatte. Ende Juni wurden aber zudem Ermittlungen wegen möglicher Pflichtverletzungen durch den Schienennetzbetreiber eingeleitet. Als Konsequenz aus dem Unglück kündigte die spanische Regierung an, das gesamte Schienennetz des Landes auf seine Sicherheit hin zu überprüfen.