Mehrere Verletzte nach Schüssen auf Konzertbesucher in Las Vegas

Bei Schüssen auf Konzertbesucher in Las Vegas sind laut Medienberichten mehrere Menschen verletzt worden. Wie eine Krankenhaussprecherin der Zeitung "Las Vegas Sun" sagte, wurden am Sonntagabend "mehrere" Menschen mit Schussverletzungen eingeliefert. Die Polizei rückte zu einem Großeinsatz auf dem berühmten Las Vegas Strip aus. Sie gehe Berichten über einen Schützen am Mandala Bay Casino-Resort nach, erklärte die Polizei im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Wie US-Medien berichteten, wurden aus einem Obergeschoss des Casinos Schüsse abgegeben. Laut "Las Vegas Sun" wurden mehrere Besucher eines benachbarten Freiluftkonzerts durch die Schüsse getroffen, darunter auch ein Polizeibeamter.