Mehrjährige Gefängnisstrafen für Mitglieder rechtsextremer Oldschool Society

Das Oberlandesgericht München hat vier Mitglieder der rechtsextremen Oldschool Society am Mittwoch zu Haftstrafen zwischen drei und fünf Jahren verurteilt. Nach elfmonatiger Beweisaufnahme sah es das Gericht als erwiesen an, dass die Angeklagten eine terroristische Vereinigung gebildet hatten und Anschläge auf Flüchtlinge verüben wollten. Bundesinnenminister Thomas de Maizière und der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Sachsens Innenminister Markus Ulbig (beide CDU), begrüßten das Urteil.

Mit dem Strafmaß blieb das Gericht etwas unter der Forderung der Bundesanwaltschaft - die Verteidiger hatten Freisprüche gefordert. Die längsten Haftstrafen bekamen die beiden Rädelsführer der Gruppe. Der als Vizepräsident auftretende Markus W. wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt, bei ihm wertete das Gericht seine vielen Vorstrafen als Kleinkrimineller strafverschärfend.

Der bis zu diesem Prozess unbescholtene Chef der Gruppe, Andreas H., kam mit viereinhalb Jahren Haft davon. Die einzige Frau des Quartetts, Denis G., erhielt eine Haftstrafe von drei Jahren und zehn Monaten, der vierte Angeklagte Olaf O. drei Jahre Haft.

Die Strafen könnten womöglich ohne Revision rechtskräftig werden. Die Bundesanwaltschaft, die zwischen viereinhalb und sieben Jahren Haft gefordert hatte, zeigte sich mit dem Urteil zufrieden. Das Gericht sei der Forderung der Anklage nach einer Verurteilung wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung gefolgt, hob ein Vertreter der Anklagebehörde am Rande des Prozesses hervor.

Auch der Verteidiger des mit fünf Jahren Haft am härtesten bestraften Markus W. sagte am Rande des Prozesses, er werde das Urteil zwar prüfen, könne sich aber vorstellen, es zu akzeptieren. Bei allen Angeklagten wiesen die Verteidiger darauf hin, dass wegen der langen Untersuchungshaft eine mögliche Haftentlassung nach Verbüßen von zwei Dritteln der Strafe bereits in Sicht sei.

Ursprünglich hatten die Verteidiger Freisprüche gefordert und dies nach den Worten des Vorsitzenden Richters Reinhold Baier auch damit begründet, dass ihre Mandanten ansonsten "im Leben nichts auf die Reihe gekriegt hätten" und gar nicht in der Lage zu Anschlägen gewesen wären. Baier sagte, in der Gruppe hätten die Verurteilten aber eine hohe Eigendynamik entwickelt. Deshalb sei das Gericht überzeugt, dass die Angeklagten ihre in Internetchat geäußerten Pläne für Anschläge auf Flüchtlingsheime ernst gemeint hätten.

Die vier Angeklagten hatten sich über Internetchats kennen gelernt und sich ab dem Jahr 2014 zusehends radikalisiert. Kurz vor ihrer Festnahme im Mai 2015 besorgte sich die Gruppe in Tschechien illegale Böller. Richter Baier sprach von einer "Eskalation der Gewaltbereitschaft". Die Gruppe war aber monatelang beobachtet worden, zudem hatte die Polizei einen verdeckten Ermittler eingeschleust.

De Maizière erklärte, das Urteil zeige, "dass der Rechtsstaat in der Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus entschlossen und wachsam ist". Die Sicherheitsbehörden hätten beim Zugriff schnell und entschlossen gehandelt.

Ulbig erklärte, das Urteil unterstreiche die professionelle Arbeit der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern. "Die bundesweite Razzia im Mai 2015 war nur durch die Erkenntnisse der Verfassungsschutzämter möglich." Das Gericht habe nun "ein starkes Signal des Rechtsstaats" gesetzt.