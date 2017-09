Melania Trump packt in Michelle Obamas Garten an

Melania Trump eifert Michelle Obama nach: Erstmals hat die Ehefrau des US-Präsidenten in dem von ihrer Vorgängerin angelegten Gemüsegarten des Weißen Hauses Hand angelegt. In kariertem Hemd, Jeans und Gärtnerhandschuhen pflanzte und pflückte sie am Freitag diverse Gemüsesorten. Dabei wurde sie von einem Dutzend Schülern im Alter von elf bis zwölf Jahren unterstützt.

Das Weiße Haus listete akribisch auf, um welche Art von Gemüse es sich handelte. Die First Lady erntete demnach Erbsen, Mangold, Rettich und Rucolasalat. Zu den gepflanzten Sorten gehörten Blumenkohl, Möhren, Spinat und Blattsalat. Im Anschluss schwärmte die Ehefrau von Donald Trump begeistert von der Aktion. Die Kinder lernten auf diese Weise, "wie wichtig es ist, Produkte zu essen, die gut für die Gesundheit sind".

Michelle Obama hatte den Gemüsegarten als Teil ihrer Kampagne gegen das Übergewicht von Kindern angelegt. Sie lud regelmäßig Schüler zur Arbeit in dem Garten ein.