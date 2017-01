Melania Trump tanzt in Robe von französischem Designer Hervé Pierre

Kaum hatte Donald Trump in seiner Antrittsrede als US-Präsident die Parole "Kauft amerikanisch" ausgegeben, schwang First Lady Melania Trump in der Robe eines französischen Designers das Tanzbein: Das elegante elfenbeinfarbene Kleid, mit dem die 46-Jährige am Freitag bei verschiedenen Bällen in Washington erschien, stammt von dem Modemacher Hervé Pierre. Der 51-Jährige ist allerdings seit 25 Jahren in den USA ansässig.

Somit dürfte die Wahl des Designers Kritiker zum Verstummen bringen, die sich in der Vergangenheit beklagt hatten, die gebürtige Slowenin bevorzuge europäische Kleider. Pierre hatte in seiner Heimat Frankreich unter anderem bei Dior und bei Balmain gearbeitet, bevor er 1992 in die USA ging. Er war zuletzt 14 Jahre lang Kreativchef beim New Yorker Modehaus Carolina Herrera, bis er sich im Februar vergangenen Jahres selbständig machte.

US-Medienberichten zufolge kreierte Ex-Model Melania Trump das Ballkleid gemeinsam mit dem Designer. Heraus kam ein figurbetontes, schulterfreies Kleid mit hohem Beinschlitz und einem von oben nach unten verlaufenden Volant. Ein dünnes rotes Band mit Schleifchen betonte die Taille. Das Kleid kam gut an: Kommentatoren lobten, dass es zugleich frisch und modern aussah, und dass es ebenso elegant wie zurückhaltend war.

In einem Interview mit der Mode-Website Women's Wear Daily sagte Pierre, es sei für ihn "eine Ehre" gewesen, Melania Trump "unter meinem Namen" einzukleiden. Er hatte bereits die drei vorangegangenen First Ladys eingekleidet, allerdings im Namen anderer Modehäuser: Hillary Clinton kleidete er in seiner Zeit bei Oscar de la Renta Ende der 90er Jahre ein, Laura Bush und Michelle Obama trugen Kleider von Carolina Herrera.

Als Outfit für die Vereidigungszeremonie hatte Melania Trump ein hellblaues Kostüm des US-Designers Ralph Lauren gewählt. Mit dem Look erinnerte sie Beobachter an die einstige Präsidentengattin Jackie Kennedy.