Menschen sollen belagerten Ostteil Aleppos endlich verlassen können

Angesichts der verheerenden Lage in Aleppo sollen die Menschen endlich eine Möglichkeit erhalten, den belagerten Ostteil der syrischen Stadt zu verlassen: Unter Vermittlung Russlands und der Türkei sei eine Einigung "für die Evakuierung von Zivilisten und Kämpfern aus den belagerten Vierteln von Ost-Aleppo" zustande gekommen, teilte die Rebellengruppe Nurredin al-Sinki am Dienstag mit. Unterdessen kam der UN-Sicherheitsrat in New York zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.

Die Evakuierung solle "in den nächsten Stunden" umgesetzt werden, sagte Jasser al-Jussef von al-Sinki. Zunächst sollten Zivilisten und Verletzte aus der Stadt gebracht werden. Anschließend könnten Kämpfer mit leichten Waffen die Stadt verlassen. Alle könnten entscheiden, ob sie in Gebiete unter Kontrolle der Rebellen im Westen der Provinz Aleppo oder in der Nachbarprovinz Idlib wollten. Noch sollen nach Angaben von Hilfsorganisationen etwa 100.000 Menschen im Osten Aleppos eingeschlossen sein.

Auch aus der Rebellengruppe Ahrar al-Scham wurde die Vereinbarung bestätigt. Der russische UN-Botschafter Witali Tschurkin sagte in New York, die Evakuierung könne "vielleicht binnen Stunden" beginnen. Zuvor hatte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu in Ankara gesagt, die Türkei wolle sich bei Russland verstärkt für eine humanitäre Lösung für Aleppo einsetzen. Die UN-Botschafterin der USA, Samantha Power, forderte internationale Beobachter, die die Evakuierung überwachen sollten.

Den syrischen Regierungskräften war es in den vergangenen Tagen mit der massiven Unterstützung der russischen Luftwaffe sowie schiitischer Milizen aus dem Libanon, Iran, Irak und Afghanistan gelungen, die seit 2012 von den Rebellen gehaltenen Viertel im Ostteil Aleppos fast vollständig zurückzuerobern. Die Einnahme der Großstadt, die vor dem Bürgerkrieg das Wirtschaftszentrum des Landes war, ist ein militärischer Erfolg für die Regierung in Damaskus.

In Aleppo ereigne sich "vor unseren Augen die schlimmste humanitäre Katastrophe des 21. Jahrhunderts", sagte der französische Botschafter bei den Vereinten Nationen, François Delattre, in New York. "Wir müssen alles tun, um das Blutvergießen zu beenden, um die Menschen sicher aus der Stadt zu bringen und den Bedürftigen zu helfen", fügte Delattre hinzu. "Es ist die Hölle", erklärte die Hilfsorganisation Weißhelme, die auf der Seite der Aufständischen humanitäre Hilfe für die Zivilisten leistet.

Angesichts der Not der Zivilbevölkerung richtete der französische Präsident François Hollande an die Verantwortlichen ein "humanitäres Ultimatum". 120.000 Menschen würden in Aleppo "als Geiseln festgehalten", sagte Hollande in Berlin. Der UN-Sicherheitsrat sei im Syrien-Konflikt "blockiert", weil Russland sein Veto-Recht nutze. "Wir sind uns einig, dass wir alles tun, um die Evakuierung der Bevölkerung sicherzustellen", fügte er hinzu.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bezeichnet die Lage als "desaströs - sie bricht einem das Herz". Es werde "nichts unversucht" gelassen, um "beim syrischen Regime" und seinen Unterstützern, Russland und Iran, "die Einsicht zu erzeugen, dass die Situation der Menschen dringend verbessert werden muss", sagte Merkel.

Hilfsmilizen der syrischen Regierungstruppen hätten in den vergangenen Tagen mindestens 82 Zivilisten im Ostteil Aleppos getötet, beklagte der Sprecher des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte, Rupert Colville. Die Opfer seien regelrecht hingerichtet worden, unter ihnen seien elf Frauen und 13 Kinder.

Das UN-Kinderhilfswerk Unicef zeigte sich alarmiert über die Lage. "Es ist Zeit, dass die Welt für die Kinder von Aleppo aufsteht und ihren Alptraum beendet", erklärte der Unicef-Generaldriektor für den Nahen Osten und Nordafrika, Geert Cappelaere. Nach Angaben eines Arztes seien möglicherweise mehr als hundert Kinder alleine in einem Gebäude in Ost-Aleppo eingeschlossen, das unter schwerem Beschuss stehe.