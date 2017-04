Menschenrechtsgericht verurteilt Moskau wegen Geiseldramas von Beslan

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat Russland wegen der blutigen Beendigung des Geiseldramas von Beslan im Jahr 2004 verurteilt. Die Straßburger Richter gaben am Donnerstag 409 Klägern Recht - unter ihnen Überlebende und Angehörige von Opfern, die bei dem Einsatz der russischen Sicherheitskräfte damals getötet oder verletzt wurden. Bei der Erstürmung der von den Geiselnehmern gehaltenen Schule in Beslan in der Kaukasusrepublik Nordossetien waren am 3. September 2004 mehr als 330 Menschen getötet worden, unter ihnen 186 Kinder.