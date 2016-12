Merkel: Wir müssen von einem terroristischen Anschlag ausgehen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht nach der Todesfahrt eines Lkw auf einem Berliner Weihnachtsmarkt von einem Anschlag aus. "Wir müssen nach jetzigem Stand von einem terroristischen Anschlag ausgehen", sagte Merkel am Dienstag in Berlin.

Die Kanzlerin erwähnte auch den Verdacht, ein nach Deutschland gekommener Flüchtling könne für die Tat verantwortlich sein: "Ich weiß, dass es für uns alle besonders schwer zu ertragen wäre, wenn sich bestätigen würde, dass ein Mensch diese Tat begangen hat, der in Deutschland um Schutz und Asyl gebeten hat", sagte sie. "Dies wäre besonders widerwärtig", fügte die Kanzlerin hinzu, auch gegenüber den tatsächlich Schutzbedürftigen. Merkel versicherte, die Tat werde aufgeklärt und die Verantwortlichen bestraft werden.

Nach Angaben von Merkel wird am Mittag in Berlin das Sicherheitskabinett zusammenkommen, um über den Stand der Erkenntnisse zu beraten. Die Kanzlerin kündigte zudem an, am Nachmittag zum Anschlagsort am Breitscheidplatz zu gehen, um dort ihre Anteilnahme auszudrücken.

Merkel sagte, sie sei "entsetzt, erschüttert und tief traurig" über die Geschehnisse. Das ganze Land sei "in tiefer Trauer vereint" mit den Angehörigen und Freunden der Opfer. "Auch wenn es in diesen Stunden schwer fällt: Wir werden die Kraft finden für das Leben, wie wir es in Deutschland leben wollen: frei, miteinander und offen", fügte sie aber hinzu.

Ein Lastwagen war am Montagabend auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz, direkt an der berühmten Gedächtniskirche nahe dem Kurfürstendamm, gerast. Insgesamt zwölf Menschen wurden getötet und 48 weitere verletzt.