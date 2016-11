Merkel auf Rekordkurs: CDU-Chefin kündigt erneute Kanzlerkandidatur an

Angela Merkel auf Rekordkurs: Zum vierten Mal will die CDU-Vorsitzende im nächsten Herbst als Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahl gehen. Ihre Kandidatur sowohl für den Parteivorsitz als auch für das Amt der Regierungschefin gab Merkel am Sonntag bei einer Klausur der Parteispitze bekannt, wie übereinstimmend aus Teilnehmerkreisen verlautete. Nach heftigen Spekulationen im Sommer war diese Entscheidung zuletzt weitgehend erwartet worden.

Merkel erklärte sich den Angaben zufolge gleich zu Beginn der Sitzung des CDU-Präsidiums, dem engsten Führungszirkel der Partei. Sie erntete breite Zustimmung, es wurde lange auf die Tische geklopft, hieß es.

Am Nachmittag tagt dann auch der Vorstand der CDU, die erweiterte Führung der Partei. Für 19.00 Uhr am Sonntag ist eine Pressekonferenz mit Merkel angesetzt.

Merkel ist seit 16 Jahren Parteichefin - und an ihrer Wiederwahl auf dem Parteitag in Essen, wo sie im Jahr 2000 erstmals die CDU-Führung übernommen hatte, besteht kein Zweifel. Damit ist sie inzwischen hinter Rekordhalter Helmut Kohl die CDU-Parteichefin mit der längsten Amtszeit.

Sollte die seit 2005 regierende Merkel auch nach der Wahl 2017 wieder Bundeskanzlerin werden, könnte sie Kohls Rekord als Regierungschef von 16 Jahren einstellen. Der Termin für die Bundestagswahl steht noch nicht fest, vermutlich wird der Wahlsonntag im September liegen.

CDU-Parteivize Armin Laschet hatte am Sonntag noch kurz vor Beginn der Sitzung für Merkel geworben. "Ich würde mir wünschen, dass sie über 2017 hinaus weiter Kanzlerin ist", sagte er.

Ebenso wie seine Kollegin Julia Klöckner betonte er aber, bei den Beratungen der CDU dürfe es nicht nur um Personalfragen gehen. Ebenso wichtig sei die inhaltliche Diskussion. Wichtig sei, "dass man sich wieder um die Mitte der Gesellschaft kümmert", sagte Laschet.

Die CDU will im Bundestagswahlkampf verstärkt um Wähler werben, die sich in den vergangenen Jahren von den etablierten Parteien abgewandt haben. Im Entwurf für den Leitantrag, der in Essen beschlossen werden soll und über den die Führungsgremien am Sonntag ebenfalls berieten, sprechen die Christdemokraten ausdrücklich jene Bürger an, "die sich als Modernisierungsverlierer sehen und derzeit noch bei populistischen Parteien von rechts und links ihre Zuflucht suchen".

Warnend heißt es weiter, angesichts der Umwälzungen durch die Globalisierung, der Krisen an den Rändern Europas und der Flüchtlingsbewegungen hätten scheinbar einfache Lösungen Konjunktur. "Populismus, Abschottung nach außen, Protektionismus und die Spaltung der eigenen Gesellschaft sind aber keine Antworten", heißt es in dem AFP vorliegenden Entwurf.

Der Leitantrag "Orientierung in schwierigen Zeiten - für ein erfolgreiches Deutschland und Europa" soll auch den Weg für ein gemeinsames Wahlprogramm von CDU und CSU ebnen. Der Streit über Merkels Flüchtlingspolitik hatte das Verhältnis der Schwesterparteien schwer beschädigt. Die von der CSU geforderte feste Obergrenze für Neuankömmlinge lehnt die CDU ab, sie baut der CSU in dem Antragsentwurf aber eine Brücke.

Klöckner betonte am Sonntag: "CDU und CSU können nur gemeinsam gewinnen." In München beriet am Sonntag auch die CSU-Spitze über Gemeinsamkeiten und Gegensätze zwischen den Schwesterparteien.