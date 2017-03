Merkel empfängt am Donnerstag französischen Präsidentschaftskandidaten Macron

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am kommenden Donnerstag den französischen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron im Kanzleramt. Wie Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin mitteilte, handelt es sich bei dem Treffen um ein "inoffizielles" und "vertrauliches Gespräch".

Es gehe nicht um eine Unterstützung des Kandidaten, "sondern darum, die wichtigen Beziehungen zu Frankreich zu pflegen". Es sei Tradition, dass die Kanzlerin wichtige Kandidaten treffe.

Auf die Frage, ob Merkel auch die Präsidentschaftskandidatin der rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, empfangen werde, verwies Demmer auf frühere Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert: Es sei offensichtlich, dass zwischen der Politik der Front National und der Politik Merkels "kaum Berührungspunkte" bestünden.

Ende Januar hatte Merkel den Präsidentschaftskandidaten der konservativen französischen Partei Die Republikaner, François Fillon, im Kanzleramt empfangen. Der wirtschaftsliberale und wertkonservative Politiker galt damals noch als aussichtsreichster Kandidat, die Stichwahl um das Präsidentenamt zu gewinnen. Am folgenden Tag wurde jedoch eine Scheinbeschäftigungsaffäre enthüllt, die Fillon stark unter Druck setzte - auch in den eigenen Reihen.

Macron überholte Fillon im Zuge der Affäre in den Umfragen zur ersten Wahlrunde, die am 23. April stattfindet, und landete auf dem zweiten Platz hinter Le Pen. In einer Umfrage vom Donnerstag zur ersten Wahlrunde überholte Macron auch Le Pen.