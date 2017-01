Merkel empfängt französischen Präsidentschaftskandidaten Fillon

Gut drei Monate vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich empfängt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag den konservativen französischen Kandidaten François Fillon im Kanzleramt. Ein Pressetermin zu der Begegnung (12.00 Uhr) ist nicht vorgesehen. Den Vorwurf der Einmischung in den französischen Wahlkampf hatte die Bundesregierung zurückgewiesen. Fillon wird am späten Nachmittag in Berlin eine Rede halten.

Der wirtschaftsliberale und wertkonservative französische Politiker hatte die Stichwahl der Republikaner um die Präsidentschaftskandidatur im November deutlich gewonnen. Laut Umfragen könnte Fillon beide Runden der Präsidentschaftswahl im April und Mai für sich entscheiden. Er würde dann dem sozialistischen Staatschef François Hollande nachfolgen, der nicht wieder antritt.