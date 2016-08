Merkel empfängt weitere europäische Regierungschefs in Meseberg

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) setzt am Samstag ihre Gespräche mit europäischen Regierungschefs über die Gestaltung der EU nach dem britischen Votum für einen EU-Austritt fort. Merkel empfängt in Meseberg bei Berlin Österreichs Bundeskanzler Christian Kern, den slowenischen Ministerpräsidenten Miro Cerar, den bulgarischen Regierungschef Boiko Borissow und den geschäftsführenden kroatischen Ministerpräsidenten Tihomir Oreskovic.

Großbritanniens EU-Austritt sei "nicht irgendein Ereignis, sondern ein tiefer Einschnitt in der Integrationsgeschichte der EU". Dafür müsse eine "sorgfältige Antwort" vorbereitet werden, sagte Merkel am Freitag bei Beratungen mit den Regierungschefs der Visegrad-Gruppe in Warschau. Sie wolle sich in der EU-Politik "auf das Gemeinsame konzentrieren".