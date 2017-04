Merkel erwartet nach Türkei-Referendum Dialogbereitschaft von Erdogan

Der Sieg des Ja-Lagers des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan beim umstrittenen Verfassungsreferendum ist in Deutschland mit Sorge aufgenommen worden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) forderten Erdogan am Montag in einer gemeinsamen Erklärung auf, einen "respektvollen Dialog mit allen politischen und gesellschaftlichen Kräften des Landes" zu suchen. Parteiübergreifend befürchteten Politiker, dass sich die Türkei weiter von Europa entfernt.

Die Bundesregierung kommentierte den Ausgang der Volksabstimmung über eine Umwandlung der Türkei von einer parlamentarischen Demokratie in ein Präsidialsystem nicht direkt. Das Ergebnis zeige aber die tiefe Spaltung der türkischen Gesellschaft und bedeute "große Verantwortung für die türkische Staatsführung und für Präsident Erdogan persönlich", erklärten Merkel und Gabriel.

Nach vorläufigen Angaben der türkischen Wahlkommission hatten am Sonntag 51,4 Prozent für die Verfassungsänderung gestimmt, die Erdogan einen deutlichen Machtzuwachs bescheren soll. Die Gegner erreichten 48,6 Prozent. Die Opposition zog die Rechtmäßigkeit der Abstimmung in Zweifel und will das Ergebnis anfechten.

Mit Blick auf mögliche Unregelmäßigkeiten betonten Merkel und Gabriel, dass die Bundesregierung der Bewertung der Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) "besondere Bedeutung" beimesse. Die internationale Wahlbeobachtermission äußerte am Montag scharfe Kritik am Ablauf des Referendums - Befürworter und Gegner des Präsidialsystems hätten nicht die "gleichen Möglichkeiten" gehabt.

Die Kanzlerin und der Außenminister erinnerten auch daran, dass Rechtsstaats-Experten des Europarats "gravierende Bedenken sowohl hinsichtlich des Verfahrens als auch der Inhalte" der Reform geäußert hätten. Als Mitglied des Europarats, der OSZE und als EU-Beitrittskandidat, der den Kriterien zu Demokratie und Grundrechtsschutz verpflichtet sei, müsse die Türkei diesen Bedenken Rechnung tragen. "Schnellstmöglich" müssten nun politische Gespräche mit Ankara stattfinden.

Der SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann beklagte ein "schlechtes Ergebnis sowohl für Europa als auch die Türkei". Erdogan habe sich mit seinem Vorgehen gegen politische Gegner nach dem Putschversuch im Sommer 2016 bereits "vom europäischen Konsens verabschiedet", das Ergebnis des Referendums verleihe ihm nun "noch mehr autokratische Macht".

Der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz rief dazu auf, den Einsatz für Demokratie und Menschenrechte fortzusetzen. "Der knappe Ausgang des Referendums zeigt: Erdogan ist nicht Türkei", schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Grünen-Chef Cem Özdemir sagte der "Bild"-Zeitung, Erdogan habe die knappe Zustimmung nur durch Unterdrückung der Opposition erreicht. "So gesehen kann das Ergebnis weder als frei demokratische Zustimmung noch als ein politischer Erfolg für ihn gewertet werden." Auch die Linken-Abgeordete Sevim Dagdelen warf dem türkischen Präsidenten vor, sich "durch organisierte Behinderung der Opposition eine Mehrheit für die Diktatur gesichert zu haben".

Das Abstimmungsergebnis befeuert in Deutschland die Debatte über einen EU-Beitritt der Türkei. "Wenn das Referendum Bestand hat, kann die Türkei kein Mitglied der EU werden", sagte FDP-Chef Christian Lindner den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Ein Land mit einer solchen Verfassung würde im Widerspruch zu unseren Werten stehen."

Gabriel hält dagegen einen türkischen EU-Beitritt weiter grundsätzlich für möglich. Die Entscheidung stehe derzeit ohnehin ncht an, sagte der Außenminister der "Bild"-Zeitung. Sollte sich Erdogan mit seiner Forderung nach Wiedereinführung der Todesstrafe durchsetzen, wäre dies allerdings "gleichbedeutend mit dem Ende des Traums von Europa".