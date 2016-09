Merkel fordert vom Bratislava-Gipfel Signal des Zusammenhalts in Europa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die EU-Partner aufgerufen, vom Gipfeltreffen in Bratislava aus ein Signal des Zusammenhalts an Europa zu senden. "Wir sind in einer kritischen Situation", sagte die Kanzlerin am Freitagmorgen bei ihrer Ankunft am Tagungsort in der slowakischen Hauptstadt. "Es geht darum, durch Taten zu zeigen, dass wir besser werden können."

Dies gelte insbesondere für die Sicherheitspolitik, die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich sowie die Terrorbekämpfung. Es solle aber auch gezeigt werden, "dass wir besser werden können in den Fragen von Wachstum und Arbeitsplätzen". Dabei denke sie vor allem an die digitale Agenda und den digitalen Binnenmarkt, sagte Merkel.

Schließlich gehe es bei dem Treffen in Bratislava auch um "Fragen des Schutzes unserer Außengrenze" sowie die Bekämpfung von Fluchtursachen. EU-Kommissionpräsident Jean-Claude Juncker habe mit seiner Rede am Mittwoch in Straßburg deutlich gemacht, dass auch die EU-Kommission eine solche Agenda verfolge. "Deshalb hoffe ich, dass Bratislava zeigt: Wir wollen zusammenarbeiten und wir wollen die Probleme, die es gibt in Europa, lösen", sagte Merkel.

Drei Monate nach dem Brexit-Votum der Briten wollen die verbleibenden 27 EU-Staaten in Bratislava die Weichen für die Zukunft Europas stellen. Ziel ist die Erarbeitung eines "Fahrplans" mit Schwerpunkten, die bis zum März beschlossen werden sollen. EU-Ratspräsident Donald Tusk sieht insbesondere Handlungsbedarf bei Flüchtlingskrise und Grenzsicherung, Terrorismusabwehr und den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Globalisierung.

Deutschland und Frankreich haben im Vorfeld zudem gemeinsame Vorschläge zur Stärkung der europäischen Verteidigung eingebracht. Die Austrittsverhandlungen mit Großbritannien sollen keine Rolle spielen. Sie beginnen erst nach einem offiziellen Austrittsantrag, der Anfang 2017 erwartet wird.