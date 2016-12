Merkel für bessere Bezahlung von Pflegekräften

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich für eine bessere Bezahlung von Pflegekräften in Deutschland ausgesprochen. "Die Bezahlung ist immer noch so, dass viele sagen: Das ist nicht ausreichend - und das kann ich auch verstehen", sagte Merkel am Samstag in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. Die Kanzlerin drückte ihre "große Anerkennung" für Menschen aus, die sich für eine Arbeit im Pflegebereich entschieden haben.

Pflegekräfte bräuchten eine qualifizierte Ausbildung und müssten auch genügend Zeit haben, fügte Merkel hinzu. "Wir geben jetzt sowohl für die ambulante Pflege als auch für die stationäre Pflege deutlich mehr Geld aus, und wir wollen auch den Personalschlüssel verbessern." Fortschritte sieht die Kanzlerin beim Bürokratieabbau im Pflegewesen. Die Beantragung von Hilfsmitteln gehe schneller als früher. Die allermeisten Anträge würden innerhalb von gut zwei Wochen beschieden.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz erklärte, es sei gut, dass Merkel Defizite bei Pflege anspreche. "Jedoch hat sich die von ihr geführte Bundesregierung nicht dazu durchringen können, auch eine Lösung anzubieten", sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch. "Es gibt keine gesetzliche Regelung für einen einheitlichen Personalschlüssel in deutschen Pflegeheimen. So wird auch weiter auf Kosten der Fachkräfte gespart."