Merkel hält trotz CSU-Kritik an Kurs in der Flüchtlingspolitik fest

Ungeachtet der anhaltenden Kritik aus der CSU hält Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an ihrem Kurs in der Flüchtlingspolitik fest. Die Situation sei heute um ein Vielfaches besser als vor einem Jahr, sagte Merkel am Mittwoch in der Generaldebatte zum Haushalt im Bundestag.

Angesichts der großen Zahl der Flüchtlinge seien in den vergangenen Monaten die Abläufe beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) und die Asylgesetzgebung verbessert worden, sagte die Kanzlerin. "Wir haben das Ganze als nationale Kraftanstrengung bezeichnet." Auch für die Sicherheit werde mehr getan, fügte Merkel mit Blick auf die Anschläge vom Sommer hinzu. Sie betonte aber zugleich, dass das Problem des Terrorismus nicht erst mit den Flüchtlingen nach Deutschland gekommen sei.

Merkel räumte allerdings ein, dass es noch Probleme bei der Rückführung von Flüchtlingen ohne Bleibeperspektive gebe. Jenen, die kein Bleiberecht hätten, müsse gesagt werden: "Ihr müsst unser Land verlassen, sonst können wir die Aufgaben nicht bewältigen.

Ausdrücklich rechtfertigte Merkel das umstrittene Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei. Zwar müsse es beim Namen genannt werden, wenn in der Türkei Menschenrechte verletzt werden. Aber über die Frage, wie die EU-Außengrenzen gesichert werden sollen, "müssen wir Einigkeit erreichen".