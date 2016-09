Merkel rechnet demnächst mit türkischer Besuchserlaubnis für Abgeordnete

Nach dem Treffen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zeichnet sich ein rasches Ende im Streit um die Abgeordnetenbesuche in der Türkei ab. Merkel sagte am Samstag am Rande des G20-Gipfels in China, sie rechne mit einer baldigen Erlaubnis für den Besuch von Mitgliedern des Bundestags bei den Bundeswehr-Soldaten auf dem türkischen Stützpunkt Incirlik.

"Ich glaube, dass es in den nächsten Tagen die Möglichkeit gibt, dass wir hier positive Nachrichten zu diesen berechtigten Forderungen auch bekommen", sagte Merkel in der ostchinesischen Stadt Hangzhou. Eine endgültige Entscheidung gebe es aber noch nicht. "Warten wir mal ab", fügte Merkel hinzu.

Die Kanzlerin hatte am Mittag vor Beginn des Gipfels ein rund einstündiges Gespräch mit Erdogan geführt. Es war das erste Treffen zwischen den beiden seit dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei Mitte Juli.

Eine Reise von Bundestagsabgeordneten nach Incirlik ist für den 4. Oktober geplant. Die "Bild am Sonntag" berichtete, die Besuchserlaubnis für diesen Termin solle nach dem Empfang des neuen türkischen Botschafters in Berlin in der nächsten Woche zügig erteilt werden.

In den vergangenen Monaten hatte die Türkei die Einreise deutscher Parlamentarier verweigert. Hintergrund war die Anfang Juni verabschiedete Armenien-Resolution des Bundestags, die für Streit mit der Türkei sorgte. Darin stufte der Bundestag die ab 1915 im damaligen Osmanischen Reich an den Armeniern begangenen Massaker als Völkermord ein. Die Türkei weist diese Darstellung zurück.

Die Bundesregierung hatte am Freitag erklärt, dass die Entschließung des Parlaments nicht rechtlich verbindlich sei. Vermutlich glätteten sich damit die Wogen.