Merkel ruft Afrika zur Zusammenarbeit gegen Terror, Flucht und Vertreibung auf

Bei ihrem Besuch am Sitz der Afrikanischen Union hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Mitgliedsländer zur Zusammenarbeit im Kampf gegen Flucht, Terrorismus und wirtschaftliche Probleme aufgerufen. Merkel mahnte am Dienstag zum Ende ihrer Afrika-Reise in Addis Abeba an, die Demokratie auf dem Kontinent müsse befördert werden. Kritik übte sie am harten Vorgehen der Polizei gegen die Proteste in Äthiopien, wo seit Sonntag der Ausnahmezustand gilt.

Merkel weihte am AU-Sitz in der äthiopischen Hauptstadt das von Deutschland mit 30 Millionen Euro finanzierte Julius-Nyerere-Gebäude für die Abteilung Frieden und Sicherheit der Afrikanischen Union ein. Nachdem sie in den vergangenen Tagen bereits Mali und Niger besuchte, richtete die Kanzlerin in einer Rede den Blick auf die Herausforderungen des gesamten Kontinents.

"Gute wie schlechte Entwicklungen sind oft nicht alleine auf einzelne Länder beschränkt, sondern haben Auswirkungen auf Nachbarländer und über die Region und den Kontinent hinaus", sagte Merkel und zählte Finanz- und Wirtschaftskrisen, Epidemien, Terrorismus, Flucht und Vertreibung auf.

Merkel will Afrika in den Fokus der europäischen Flüchtlingspolitik rücken. Um die Flüchtlingszahlen zu verringern, sollen auf dem Nachbarkontinent Staaten stabilisiert, die Wirtschaft gestärkt und den Menschen ein Leben in Frieden und ohne Hunger ermöglicht werden.

"Wir wissen, dass die wirtschaftliche Entwicklung sehr viel bedeutet auch für die Stabilität in Europa", sagte Merkel in Addis Abeba. "Wir haben ein Interesse daran, dass sich die Länder in Afrika, so unterschiedlich sie auch sind, gut entwickeln können. Das war auch Ziel meiner Reise."

Im Verlauf ihres Besuchs erlebte Merkel ein lebhaftes Afrika: In Mali sah sie hunderte Motorroller auf den Straßen, in Niger empfingen sie folkloristische Tänzer und Sänger am Flughafen und in Äthiopiens Präsidentenpalast begegnete sie im Foyer einem ausgestopften Löwen. Doch sie bekam auch einen Eindruck von den großen Problemen des Kontinents.

In Äthiopien etwa regiert Ministerpräsident Hailemariam Desalegn seit Sonntag im Ausnahmezustand, nachdem bei Protesten in verschiedenen Landesteilen in den vergangenen Monaten hunderte Menschen getötet wurden. Der Polizei wird rücksichtsloses Vorgehen vorgeworfen.

Merkel mahnte zu einer Demokratisierung des Landes, in dessen Parlament kein einziger Oppositionspolitiker sitzt. Sie forderte einen Dialog mit den Demonstranten: "Aus dem Widerstreit der Argumente, das ist die demokratische Erfahrung, entstehen oft sehr gute und tragfähige Lösungen."

Schließlich bot die Kanzlerin eine Zusammenarbeit mit dem Bundesinnenministerium zur Ausbildung der äthiopischen Polizei an, "damit die Verhältnismäßigkeit der Mittel gewahrt wird und nicht so viele Menschen umkommen bei solchen Ausschreitungen".

Desalegn räumte „große Probleme“ etwa bei der Jugendarbeitslosigkeit ein, die von der Regierung bislang nicht gelöst worden seien. Dies habe zu Frust und den aktuellen Problemen geführt. Der äthiopische Regierungschef kündigte zudem an, dass seine Regierung das Land demokratisieren wolle.

Das harte Vorgehen der Sicherheitskräfte in den aktuellen Konflikten verteidigte er jedoch. Die Regierung könne keine Gewalt extremistischer Gruppen hinnehmen, sagte Desalegn. Wenn es unangemessene Gewalt gegeben habe, werde dies aber untersucht.