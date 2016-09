Merkel ruft etablierte Parteien zu Geschlossenheit gegen AfD auf

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Parteien aufgerufen, sich geschlossen gegen die rechtspopulistische AfD zu stellen. "Wenn wir untereinander nur den kleinen Vorteil suchen, um noch irgendwie mit einem blauen Auge über einen Wahlsonntag zu kommen, gewinnen nur die, die auf Parolen und einfache Antworten setzen", sagte Merkel am Mittwoch in der Generaldebatte des Bundestages. Ihre Flüchtlingspolitik verteidigte sie gegen Kritik aus den eigenen Reihen.

Die AfD stelle nicht nur die Union vor Probleme, "sondern sie ist eine Herausforderung für uns alle in diesem Hause", rief die Kanzlerin den Abgeordneten zu. Nach Wahlabenden wie am Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern, wo die AfD vor der CDU zweitstärkste Kraft wurde, müsse sich "jeder von uns an die eigene Nase fassen". Merkel warnte davor, sich an den Forderungen der AfD zu orientieren. "Wenn auch wir anfangen, in unserer Sprache zu eskalieren, gewinnen nur die, die es noch einfacher ausdrücken", sagte sie.

Die Kanzlerin verwies auf die Fortschritte beim Umgang mit der Flüchtlingskrise. In den vergangenen Monaten seien die Abläufe beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und die Asylgesetzgebung verbessert worden. "Insgesamt haben wir heute eine ganz andere Situation als vor einem Jahr", sagte sie. Merkel räumte allerdings ein, dass es auch noch Probleme gebe.

Ausdrücklich rechtfertigte Merkel das umstrittene Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei. Zwar müsse es beim Namen genannt werden, wenn in der Türkei Menschenrechte verletzt würden. Aber über die Frage, wie die EU-Außengrenzen gesichert werden sollten, "müssen wir Einigkeit erreichen".

Aus der CSU wurde erneut die Forderung nach einer Obergrenze laut. Eine solche müsse es noch in diesem Jahr geben, sage Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) der Berliner Tageszeitung "Welt" vom Mittwoch.

Die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Gerda Hasselfeldt, erwähnte in der Haushaltsdebatte den Begriff "Obergrenze" nicht. "Ich glaube, im vergangenen Jahr ist uns allen deutlich geworden, dass die Aufnahmekraft und die Integrationskraft unseres Landes Grenzen hat", sagte aber auch sie.

SPD und Opposition machten Teile der Union mitverantwortlich für das Erstarken der AfD. Die Politik solle sich auf das Notwendige konzentrieren und "nicht immer Ablenkungsdebatten führen", sagte SPD-Fraktionschef Oppermann mit Blick auf Unionsforderungen wie der nach einem Verbot der Vollverschleierung. "Natürlich lehnen wir hier alle die Burka ab, aber mit innerer Sicherheit hat das rein gar nichts zu tun." Wer solche Diskussionen führe, spiele der rechtspopulistischen AfD in die Hände.

Bartsch sagte an die Adresse von CSU-Chef Horst Seehofer: "Sie haben zu diesem Problem in Mecklenburg-Vorpommern wirklich sehr viel beigetragen." Deutschland werde nicht mit Zuversicht regiert, sondern mit Angst. "Sie haben den sozialen Zusammenhalt nicht im Blick, sie regieren visionslos."

"Sie führen Symboldebatten um Hamsterkäufe und Bekleidungsverbote", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt mit Blick auf das unter Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) erarbeitete Zivilschutzkonzept und die Unionsforderungen nach einem Burka-Verbot. Die wirklichen Probleme, etwa die Zunahme der Gewalt gegen Flüchtlinge oder die lange Dauer der Asylverfahren, würden ausgeblendet.