Merkel sieht "hohes Maß an Übereinstimmung" mit Macron bei EU-Reformen

Nach der Europarede von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben die EU-Staats- und Regierungschefs über das weitere Vorgehen bei der EU-Reform beraten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte am Donnerstag bei einem Gipfeltreffen in Estlands Hauptstadt Tallinn "ein hohes Maß an Übereinstimmung" mit Frankreich. Allerdings müsse bei allen Reformvorschlägen "natürlich über die Details" noch gesprochen werden, sagte sie. Europa dürfe jedoch "nicht einfach stehenbleiben".

Sowohl Macron als auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hätten mit ihren Vorschlägen für eine EU-Reform "wichtige Bausteine" für die Zukunft Europas geliefert, sagte Merkel vor einem Abendessen der Staats- und Regierungschefs. Sie nannte dabei auch auch die Vorschläge Macrons zur Weiterentwicklung der Eurozone.

Der französische Präsident hatte am Dienstag in einer Grundsatzrede in Paris eine "Neugründung" der EU mit einer verstärkten Zusammenarbeit in Wirtschaftsfragen, Verteidigung und Sicherheitspolitik vorgeschlagen. Bei Teilen der Union und der FDP als möglichem Koalitionspartner Merkels stößt der Vorschlag für einen eigenen Haushalt der Eurozone auf Ablehnung.

Aus französischen Regierungskreisen hieß es, Macron und Merkel seien bei einem bilateralen Treffen vor dem Abendessen "nicht in die Details" zur Weiterentwicklung der Eurozone gegangen. "Das wird natürlich kein einfaches Thema für eine gewisse Anzahl unserer Partner", sagte ein französischer Regierungsvertreter. Zeithorizont für die Reform der Währungsunion ist demnach 2024.

Litauens Präsidentin Dalia Grybauskaite schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter, nun würden "Europas Horizonte gezeichnet". Es sei aber wichtig, "auf dem Weg Trugbilder in der Wüste" zu vermeiden.

Merkel kündigte an, Deutschland werde sich "noch mit eigenen Elementen" in die Reformdiskussion einbringen. Sie verwies dabei auf den Ausbau des Euro-Rettungsfonds ESM zu einem Europäischen Währungsfonds (EWS). Als weitere wichtige Initiativen hob sie den Ausbau der europäischen Verteidigung und eine gemeinsame Migrations- und Asylpolitik hervor.

Als "ausgesprochen positiv" bezeichnete Merkel Macrons Vorschlag zur Harmonisierung der "Unternehmensteuern und des Insolvenzrechts zwischen Deutschland und Frankreich". Sie würden sicher in die Beratungen über eine künftige Regierungskoalition in Deutschland einfließen.

Macrons Vorschlag, eine "neue Partnerschaft" mit Deutschland zu begründen, habe die Kanzlerin als "interessant" bezeichnet, hieß aus französischen Regierungskreisen weiter. Die Verhandlungen darüber könnten aber wegen der Koalitionsverhandlungen in Deutschland, die voraussichtlich zwei Monate dauern würden, nicht sofort beginnen. Merkels Vorstellung sei es, zu Jahresbeginn die Arbeit daran aufzunehmen.

EU-Kommissionspräsident Juncker, der gleichfalls an dem Gipfelabendessen teilnahm, hatte seine Vorstellungen zur EU-Zukunft schon Mitte September dargelegt. Er sieht bei Reformen ein "Fenster der Möglichkeiten" bis zur Europawahl im Frühjahr 2019.

Auf negative Reaktionen stieß in Deutschland teilweise Junckers Hinweis, dass nach europäischem Recht irgendwann alle EU-Länder Teil der Währungsunion werden müssten. Auch seine Forderung, Bulgarien und Rumänien bald in den Schengenraum aufzunehmen, stieß vielfach auf Ablehnung.

Am Freitag befassen sich die Staats- und Regierungschefs mit Europas Wandel zu einer digitalen Wirtschaft und Gesellschaft. Es soll über Ziele bis 2025 beraten werden. Dabei dürfte auch über die Forderung Deutschlands, Frankreichs, Italiens und Spaniens nach einer stärkeren Besteuerung von Internet-Unternehmen wie Facebook oder Google gesprochen werden.