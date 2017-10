Merkel sieht CDU nach Niedersachsen-Wahl nicht für Sondierungen geschwächt

Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) sieht ihre Partei durch die Wahlniederlage in Niedersachsen nicht für die Sondierungsgespräche im Bund geschwächt. "Wir gehen in diese Sondierungen mit dem Selbstverständnis, dass wir die stärkste Kraft sind", sagte Merkel am Montag in Berlin. Eine Schwächung der CDU könne sie im Vorfeld der ab Mittwoch geplanten Gespräche nicht erkennen.

Sie sehe die Gespräche über ein Jamaika-Bündnis mit FDP und Grünen "unter der Maßgabe, dass es sich um einen Gestaltungsauftrag handelt", sagte die Kanzlerin und CDU-Chefin weiter. Ausschlaggebend seien für sie die Fragen: "Was braucht Deutschland?" und "Was muss eine gute Regierung an Problemlösungen anbieten?" Darüber solle es faire Gespräche geben, um auszuloten: "Was geht gemeinsam?"

Als zentrale Themen für die Sondierungen nannte Merkel nachhaltige soziale Sicherungssysteme, den Bereich Wirtschaft und Arbeit auch unter Berücksichtigung der Herausforderung der Digitalisierung sowie die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz Deutschland. Als weitere Punkte nannte sie die Themen Familie, innere Sicherheit sowie die Bereiche Integration und Zuwanderung von Fachkräften.

Dazu habe die CDU/CSU jeweils "Positionen, die uns wichtig sind". Sie wisse aber auch "um unsere Verantwortung und dass dieses Land eine möglichst gute Regierung braucht". Am Mittwoch sind zunächst getrennte Gespräche der Unionsparteien mit FDP und Grünen geplant. Am Donnerstag wollen FDP und Grüne untereinander zusammenkommen. Freitag soll dann das erste gemeinsame Sondierungsgespräch der möglichen Regierungspartner stattfinden.