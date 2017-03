Merkel sieht Halbierung der Arbeitslosigkeit als Erfolg ihrer Regierung

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die wirtschaftlichen Erfolge ihrer Regierungszeit in den Mittelpunkt ihrer Aschermittwochsrede gestellt. "Wir haben seit 2005 die Arbeitslosigkeit in Deutschland halbiert", sagte Merkel am Mittwochabend in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern. 50.000 neue, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze seien seither neu geschaffen worden.

Kritik übte sie an den Forderungen von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz nach Korrekturen an der Agenda 2010. Diese habe zum wirtschaftlichen Erfolg in Deutschland beigetragen, "doch immer wieder hadern die Sozialdemokraten mit der Agenda 2010". Dies zeige, dass die SPD an der Vergangenheit orientiert sei, die CDU wolle aber in die Zukunft blicken. Schulz hatte sich für eine längere Zahldauer beim Arbeitslosengeld I sowie für Einschränkungen bei der Befristung von Arbeitsverträgen ausgesprochen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Merkel-Rede war das Thema Sicherheit. "Wir setzen auf Ordnung, wir setzen auf Regeln", die Gesetze müssten eingehalten werden, sagte die Kanzlerin. Dazu gehöre auch eine Stärkung der Polizei an Personal und Ausrüstung, aber auch an notwendigen Kompetenzen etwa zur Überwachung des Internets. "Wir verstehen Sicherheit und Freiheit immer als zwei Seiten ein- und derselben Medaille", hob Merkel aber auch hervor.