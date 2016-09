Merkel steht zu ihrem Handeln in der Flüchtlingskrise

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) würde in der Flüchtlingskrise rückblickend genauso handeln wie vor einem Jahr. Im September 2015 sei es nicht darum gegangen, die Grenze für alle zu öffnen, "sondern sie für diejenigen nicht zu schließen, die sich in großer humanitärer Not aus Ungarn zu Fuß auf den Weg zu uns gemacht hatten", sagte Merkel der "Bild"-Zeitung (Samstagausgabe).

Sie bereue keine ihrer Entscheidungen aus der Zeit auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, sagte die Kanzlerin. Ungarn hatte am 4. September 2015 entschieden, tausende tagelang am Bahnhof von Budapest festsitzende Flüchtlinge mit Bussen an die österreichische Grenze zu bringen. Österreich und Deutschland erklärten sich daraufhin bereit, die Menschen einreisen zu lassen. Bereits zuvor hatte Deutschland das sogenannte Dublin-Verfahren für Syrer ausgesetzt, wonach Flüchtlinge Asylanträge in der EU grundsätzlich in dem Land stellen müssen, in dem sie zuerst europäischen Boden betreten.

Merkel verteidigte gegenüber der "Bild"-Zeitung das EU-Flüchtlingsabkommen mit der Türkei. Die Vereinbarung sei "im gegenseitigen Interesse, da gibt es keine Abhängigkeit", sagte sie. Die EU stehe in der Verantwortung, der Türkei zu helfen, Flüchtlinge nahe ihrer Heimat zu beherbergen. Die Regierung in Ankara wiederum könne kein Interesse daran haben, "dass jeden Tag Menschen in der Ägäis ertrinken und sich Schlepper und andere Kriminelle in den türkischen Küstenstädten breitmachen". Es sei im Interesse beider Seiten, "Legalität herzustellen".

Merkel betonte, sie gehe weiterhin davon aus, dass die Türkei sich an die Vereinbarungen halte, auch wenn es Verzögerungen bei den Verhandlungen über Visafreiheit für Türken in der EU geben sollte. Laut dem im März zwischen der EU und der Türkei getroffenen Flüchtlingsabkommen soll die Türkei alle Flüchtlinge zurücknehmen, die auf den griechischen Ägäis-Inseln eintreffen und deren Asylanträge in Griechenland abgelehnt wurden.

Im Gegenzug sagte die EU zu, für jeden zurückgenommenen Syrer auf legalem Weg einen anderen syrischen Flüchtling aus der Türkei aufzunehmen. Zudem versprach die EU, drei Milliarden Euro zur Versorgung der Flüchtlinge in der Türkei zu zahlen. Des weiteren kündigte sie an, Visafreiheit für türkische Bürger zu gewähren. Zuvor fordert Brüssel aber unter anderem Änderungen bei dem umstrittenen Anti-Terror-Gesetz in der Türkei, was Ankara ablehnt.